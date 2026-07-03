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Gratificación CAS: tres ministerios siguen sin pronunciarse sobre el pago del 100% en julio, ¿qué están pidiendo los trabajadores?

La Ley 32563 mantiene vigente el pago del 100% de la gratificación para trabajadores CAS este julio. Mientras el MEF busca una fórmula para aplicar la norma, sindicatos exigen al Minedu, Midagri y Minam informar cómo cumplirán con el beneficio.

MEF propuso implementación gradual de la Ley 32563, pero Congreso mantiene el pago del 100% para trabajadores CAS.
MEF propuso implementación gradual de la Ley 32563, pero Congreso mantiene el pago del 100% para trabajadores CAS. | Composición LR/IA
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Los trabajadores del régimen CAS continúan a la espera de que se confirme el pago del 100% de la gratificación correspondiente a julio de 2026.

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Aunque la Ley 32563 ya se encuentra vigente, al menos tres sectores del Ejecutivo todavía no informan cómo ejecutarán este beneficio laboral, situación que ha motivado acciones de los sindicatos.

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Las organizaciones sindicales solicitaron formalmente respuestas al Ministerio de Educación (Minedu), al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y al Ministerio del Ambiente (Minam).

Sostienen que, mientras no exista una nueva norma que modifique la aplicación de la Ley 32563, corresponde cumplir con el pago íntegro de la gratificación, equivalente al 100% de la remuneración de cada trabajador CAS.

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Pago de la gratificación CAS al 100% sigue vigente tras decisión del Congreso

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso aplicar una implementación gradual de la Ley 32563 para que durante 2026 solo se pagara el 10% de la gratificación, con un monto mínimo de S/300, y que el beneficio alcanzara el 100% recién en 2030.

Sin embargo, el Congreso retiró esa disposición del proyecto de crédito suplementario que posteriormente fue aprobado.

Aunque el Ejecutivo y el Legislativo señalaron que buscarán una nueva propuesta para aplicar la norma considerando la sostenibilidad fiscal, hasta el momento la Ley 32563 mantiene vigente el pago del 100% de la gratificación para los trabajadores CAS.

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Sindicatos piden a Educación, Midagri y Ambiente cumplir con la Ley 32563

El sindicato Sitracas UGEL03 remitió una carta notarial a esta entidad, dependiente del Minedu, para solicitar que adopte las medidas necesarias para pagar la gratificación durante julio.

Asimismo, otorgó un plazo de diez días hábiles para que se informe cómo se dará cumplimiento a la Ley 32563.

Entre sus principales pedidos figuran ejecutar el mandato contenido en la ley para el personal CAS, emitir los actos administrativos necesarios para reconocer y pagar la gratificación del 100% y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), además de informar por escrito las acciones concretas adoptadas.

En paralelo, el Sutcas del Minam también solicitó el cumplimiento de la norma y señaló que ha remitido diversos documentos para conocer cómo se efectuarán estos pagos.

Por su parte, el Sitma requirió al Midagri aplicar la ley y advirtió que, de no hacerlo, presentará una demanda de cumplimiento ante el Poder Judicial (PJ).

Comisión de Presupuesto retiró la propuesta de gradualidad del MEF

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso eliminó la disposición que planteaba limitar el pago de las gratificaciones y la CTS para los trabajadores CAS.

El presidente de este grupo de trabajo, Alejandro Soto Reyes, informó que la medida fue retirada a pedido de varios congresistas debido a la "preocupación legítima" generada por la propuesta.

Con ello, el primer pago de la gratificación previsto para julio permanece establecido en el 100% de la remuneración, tal como dispone la Ley 32563. No obstante, continúa pendiente una nueva propuesta que permita garantizar el financiamiento del beneficio respetando la sostenibilidad fiscal.

Por otro lado, sigue sin definirse el proyecto de ley impulsado por el congresista Diego Bazán, de Renovación Popular, que plantea otorgar el 50% de la gratificación a los trabajadores CAS.

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