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Política

Renovación Popular buscará crear una comisión investigadora de las elecciones generales

El diputado Frank Krklec adelantó, además, que la bancada priorizará la seguridad ciudadana, la reactivación económica y el fenómeno de El Niño en su agenda parlamentaria.

Diputado electo de Renovación Popular señaló que la creación de esta comisión está dentro de la agenda de la bancada. Foto: composición LR
Diputado electo de Renovación Popular señaló que la creación de esta comisión está dentro de la agenda de la bancada. Foto: composición LR
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Renovación Popular impulsará la creación de una comisión investigadora sobre las elecciones generales de este año. El diputado electo Frank Krklec, en conversación con La República, señaló que su bancada tiene esta iniciativa entre sus planes y buscaría plantearla en los primeros meses de la nueva legislatura. La medida busca revisar una serie de hechos que, según el legislador, marcaron el proceso electoral desde la primera vuelta.

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El pedido se apoya en dos argumentos distintos. Uno son las fallas logísticas del 12 de abril, que impidieron votar a miles de personas, sobre todo en Lima. El otro son las denuncias de corrupción contra funcionarios de la ONPE, que el propio procurador del Jurado Nacional de Elecciones puso en conocimiento público, aunque hasta ahora no existe una conclusión judicial sobre el tema.

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Pero la comisión investigadora es apenas una parte de lo que Renovación Popular planea para los próximos meses. Krklec, quien trabajó cinco años como asesor principal del almirante Puig en temas de seguridad y justicia, adelantó una agenda que incluye la revisión de leyes ya aprobadas, la disputa por comisiones dentro del Congreso y proyectos que él mismo redactó antes de asumir el cargo.

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Renovación Popular busca priorizar la seguridad ciudadana, la reactivación económica y el fenómeno de El Niño en la agenda parlamentaria

La bancada aún no cierra su agenda legislativa de forma oficial, pero Krklec adelantó los ejes que, a su criterio, marcarán el trabajo de los próximos meses. El primero es la seguridad ciudadana. El segundo, la reactivación económica. A ellos se suma un tercer punto que el diputado calificó como urgente: la atención al fenómeno de El Niño, que según proyecciones podría ser uno de los más intensos en varias décadas y afectar con fuerza a las regiones del norte del país.

En temas de justicia, Krklec defendió la ley que precisa las funciones del Fuero Militar Policial, aprobada por el Congreso saliente y aún sin promulgar. Para el diputado, la norma no promueve impunidad. "Lo que la ley simplemente establece es lo que está en la mayoría de países del mundo", explicó, en referencia a que delitos propios de la función militar o policial se juzguen en el fuero respectivo, mientras que los casos de corrupción o de afectación grave a civiles vayan al fuero civil.

Sobre el paquete de leyes procrimen, el diputado fue más cauto. Dijo que su bancada aún no discute el tema de forma colectiva, pero adelantó su postura personal: pide un debate técnico, ley por ley, con la participación de titulares del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y juristas especializados en derecho penal. "Si se ve que alguna de estas leyes es desfavorable a la lucha contra la criminalidad, creo que habría consenso en modificarlas o derogarlas", afirmó.

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Negociaciones por comisiones y Mesa Directiva se encuentran en marcha

Renovación Popular también viene trabajando otro frente: la repartición de comisiones y la conformación de la Mesa Directiva del nuevo Congreso. En una reunión de bancada, los diputados electos expresaron su interés por liderar cuatro comisiones puntuales: Defensa Nacional, Educación, Justicia y Derechos Humanos, y Vivienda, Transporte e Infraestructura.

La asignación final todavía no está decidida. Krklec explicó que las negociaciones con otras fuerzas políticas continúan, aunque remarcó que, para su bancada, esas conversaciones deben partir de una agenda común centrada en la recuperación económica, la seguridad ciudadana y la atención al fenómeno de El Niño.

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Frank Krklec buscará dar facilidades a micro y pequeña empresa

Al margen de la agenda de bancada, Krklec llega al Congreso con dos proyectos de ley redactados de forma personal. El primero busca reducir el tiempo para formalizar una micro o pequeña empresa a un máximo de 48 o 72 horas. La propuesta plantea integrar en un solo sistema web a las entidades que hoy piden requisitos por separado: Registros Públicos, Indecopi y Sunat, entre otras.

Según el diputado, ese trámite conjunto reemplazaría un proceso que hoy puede tomar meses y que, a su juicio, termina por desincentivar la formalización de miles de negocios pequeños en el país. El proyecto no cuenta todavía con un cronograma para su presentación ante el pleno.

El segundo proyecto amplía el modelo de obras por impuestos hacia lo que Krklec llama servicios por impuestos. La idea es que empresas privadas no solo construyan hospitales o colegios, como ocurre ahora, sino que también se encarguen de administrarlos. Eso permitiría, según el diputado, que la gestión de esos servicios de salud y educación llegue de forma más directa a la ciudadanía, sin depender únicamente de la administración estatal.

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