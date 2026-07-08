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Enorme ballena jorobada de 12 metros aparece muerta en playa San José, en Lambayeque: autoridades investigan las causas

La causa de la muerte del cetáceo podría estar relacionada con la temperatura del mar o su edad avanzada. Sin embargo, Serfor y Senasa realizan investigaciones.

En días previos más de 200 aves marinas también fueron halladas sin vida en este lugar según pescadores.
En días previos más de 200 aves marinas también fueron halladas sin vida en este lugar según pescadores. | Composición LR | Emmanuel Moreno
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Una ballena jorobada de aproximadamente 12 metros de largo fue hallada sin vida en la playa del distrito de San José, en la región Lambayeque. El hallazgo fue reportado por pescadores artesanales, quienes alertaron a las autoridades tras observar al cetáceo varado en la orilla del mar. La Municipalidad Distrital de San José activó los protocolos sanitarios correspondientes y coordina con entidades del Estado para determinar las causas del deceso.

De acuerdo con los pescadores de la zona, la elevada temperatura del mar y la escasez de alimento podrían haber influido en el fallecimiento del mamífero marino. Sin embargo, también señalaron que no se descarta que el ejemplar haya muerto por causas naturales relacionadas con su avanzada edad.

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Ante esta situación, la comuna informó que mantiene vigilancia permanente en el lugar y trabaja de manera conjunta con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), instituciones que realizaron la toma de muestras biológicas para determinar científicamente el origen del deceso.

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Autoridades piden no acercarse al cetáceo

Como medida preventiva, la Municipalidad Distrital de San José exhortó a la población a no acercarse al cuerpo de la ballena para evitar posibles riesgos sanitarios. Asimismo, pidió no manipular el animal ni llevar mascotas a la playa mientras se desarrollan las labores técnicas.

Autoridades intentando extraer el cadáver en la playa San José

Autoridades intentando extraer el cadáver en la playa San José

Las autoridades indicaron que estas restricciones buscan prevenir una eventual contaminación y facilitar el trabajo del personal especializado que realiza las inspecciones correspondientes. Pese a que se trató de extraer el cadáver con ayuda de un cargador frontal, las labores son complicadas.

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Enterrarán la ballena con protocolos sanitarios

La comuna confirmó que en las próximas horas se ejecutará el entierro de la ballena jorobada en la misma zona costera. Para ello, se utilizará maquinaria pesada con el fin de realizar una excavación profunda en la arena, conforme a los protocolos establecidos para la disposición final de fauna marina varada.

En tanto, Serfor y Senasa trasladarán las muestras biológicas a laboratorios especializados, donde se efectuarán los análisis patológicos que permitirán establecer las causas exactas de la muerte del cetáceo.

También informaron que continuarán con el monitoreo de las playas cercanas para descartar nuevos varamientos y detectar de manera oportuna cualquier otra afectación a la fauna marina en el litoral lambayecano.

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