Pescadores de Chorrillos revelan que pasan hasta 12 horas en el mar sin conseguir pesca por el fenómeno de El Niño: "No tenemos para comer"

Los pescadores explican que el aumento de la temperatura del agua ha cambiado el comportamiento habitual de las especies marinas. | Foto: composición LR

Los pescadores explican que el aumento de la temperatura del agua ha cambiado el comportamiento habitual de las especies marinas. | Foto: composición LR

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El calentamiento anómalo del mar peruano, impulsado por el fenómeno de El Niño, sigue golpeando a la pesca artesanal. El alza en la temperatura del agua obliga a diversas especies a migrar hacia zonas más frías y profundas. Como consecuencia, las capturas han disminuido drásticamente, afectando los ingresos de quienes dependen de la faena diaria. Esta situación se refleja con fuerza en el muelle de Chorrillos, en Lima, donde pescadores reportan una de las temporadas más complicadas de los últimos años.

Según testimonios de los pescadores a Latina Noticias, pasan hasta 12 horas en el mar para que, al final del día, las redes regresen casi vacías, apenas con algunos pejerreyes y cachemas. Esta alarmante escasez no solo afecta sus ingresos diarios, sino que ni siquiera les permite cubrir los costos de combustible y operación de cada jornada de pesca.

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“Mire este es la pesca de toda la noche, desde ayer (que salí) a las 6:00 p.m. de la tarde. Solo una doce de pejerrey y una docena y media de cachemita. Hemos estado 12 horas”, señaló uno de los trabajadores.

Pescadores de Chorrillos sufren afectación por el fenómeno de El Niño y reportan drástica reducción de especies

Los pescadores explican que el aumento de la temperatura del agua ha cambiado el comportamiento habitual de las especies marinas. Según relataron, peces de mayor tamaño, como la sierra, han comenzado a desplazarse hacia la costa y consumen ejemplares más pequeños, mientras que otras especies provenientes del norte también han modificado el equilibrio de la zona. Como consecuencia, la pesca tradicional registra un descenso considerable respecto de temporadas anteriores.

A esta situación se suma la presencia de lobos marinos que llegan desde las islas Palomino en busca de alimento. Los trabajadores señalaron que estos animales permanecen cerca de la orilla y dificultan el lanzamiento de las redes, lo que los obliga a competir por una cantidad cada vez menor de peces.

La poca pesca tras 12 horas de faena en el mar.

“Lobos marinos vienen de la isla Palomino a pelearse con los pescadores. No dejan tirar las redes. No tenemos nada de comer”, señaló.

Frente a la reducción de capturas, algunos pescadores optan por realizar dobles jornadas con la intención de incrementar sus posibilidades de obtener ingresos, aunque en muchos casos los resultados siguen siendo insuficientes.

Escasez de anchoveta y carnada eleva los costos y agrava la crisis de la pesca artesanal en Chorrillos

La crisis también ha alcanzado a los insumos indispensables para la actividad pesquera. Uno de los principales problemas es la desaparición del muymuy en las playas cercanas, carnada utilizada de forma habitual por los pescadores artesanales. Ante esta escasez, ahora deben trasladarse hasta localidades como Chilca, Mala o Chincha para conseguir este recurso, lo que incrementa los costos de operación y representa mayores riesgos durante su obtención.

La menor disponibilidad de anchoveta también repercute en toda la cadena pesquera. Los trabajadores indicaron que actualmente dependen de pocas especies para comercializar, mientras que los ingresos diarios han caído de manera significativa, al punto de que en algunos casos no superan los 20 o 30 soles e incluso hay jornadas sin ganancias.

“Tenemos como un mes que no ganamos ni S/50. Con esto que hemos sacado solo vamos a ganar solo S/10”, explicó.