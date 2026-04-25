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Economía

Minam impulsa inversiones ambientales por más de S/450 millones, ¿Qué regiones se beneficiarán?

Durante el evento convocado por el Minam, se realizaron alrededor de 100 reuniones bilaterales en las que se promovieron 42 iniciativas de inversión ambiental que beneficiarán a diversas regiones, como Junín, Amazonas, Cusco, entre otras.

Mediante el mecanismo Obras por Impuestos, el Minam busca promover el desarrollo sostenible en el Perú. Foto: Composición LR.
Mediante el mecanismo Obras por Impuestos, el Minam busca promover el desarrollo sostenible en el Perú. Foto: Composición LR.
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Con el objetivo de promover alianzas entre el Estado y el sector privado a fin de acelerar la ejecución de proyectos sostenibles en diversas regiones del Perú, el Ministerio del Ambiente (Minam) llevó a cabo la primera Rueda de Inversiones Ambientales.

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Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente, sostuvo que “se impulsan inversiones por más de S/450 millones, mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI)”.

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Estas inversiones permitirán recuperar ecosistemas, fortalecer el monitoreo ambiental, entre otras contribuciones. Foto: Minam.

Estas inversiones permitirán recuperar ecosistemas, fortalecer el monitoreo ambiental, entre otras contribuciones. Foto: Minam.

“Este es un espacio clave para articular esfuerzos entre el sector público y privado y cerrar brechas urgentes. Impulsamos una cartera de iniciativas estratégicas que prioriza la gestión de residuos sólidos y la recuperación de ecosistemas”, agregó la titular del Minam.

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Iniciativas de inversión ambiental

En la rueda de negocios se realizaron cerca de 100 reuniones bilaterales que permitieron avanzar en acuerdos estratégicos para impulsar 42 iniciativas de inversión ambiental. En estas reuniones participaron gobiernos regionales de Amazonas, Áncash, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Lambayeque, San Martín y Ucayali.

También estuvieron presentes las municipalidades de Juliaca, Independencia y La Convención, con el fin de promover proyectos que fortalezcan la inversión ambiental en distintas regiones del país.

En la cartera de infraestructura natural, valorizada en S/140 millones, comprende 20 iniciativas que se ejecutarán en diversos departamentos. Respecto al eje de limpieza pública, a través de una inversión de S/226 millones, se contemplan 14 iniciativas, destinadas a mejorar integralmente este servicio.

En tanto, el componente de innovación y fortalecimiento institucional, que suma S/91 millones, engloba ocho iniciativas que buscan optimizar el monitoreo ambiental.

El Ministerio del Ambiente realizó la Rueda de Inversiones Ambientales. Foto: Minam.

El Ministerio del Ambiente realizó la Rueda de Inversiones Ambientales. Foto: Minam.

¿Cuáles son los Proyectos en Activo?

Además, durante el evento se impulsaron iniciativas mediante el mecanismo de Proyectos en Activos (PA). Se identificaron seis proyectos priorizados para la valorización y disposición final de residuos de construcción y demolición, ubicados en Lambayeque, Lima, Arequipa y Tacna. Estas propuestas consideran áreas de entre 10 y 200 hectáreas, lo que muestra su capacidad para atraer inversión privada.

Con estas acciones, el Minam busca mover la inversión ambiental y cerrar brechas en servicios públicos. También apunta a mejorar la conservación de ecosistemas y promover la innovación institucional.

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