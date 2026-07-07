Nuevo acceso al aeropuerto Jorge Chávez en riesgo: Contraloría alerta retrasos y posibles sobrecostos en proyecto puente Santa Rosa

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El proyecto Puente Santa Rosa, la obra anunciada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) como el acceso definitivo al aeropuerto internacional Jorge Chávez, enfrenta dificultades que complican su ejecución. La Contraloría General de la República detectó que la iniciativa, a cargo de Provías Nacional, presenta retrasos en la culminación del diseño y la construcción que podrían ocasionar ampliaciones de plazo, sobrecostos y la postergación de la referida propuesta, cuyo monto de inversión es de US$171.054.201.

A esto se suma el déficit financiero para la ejecución de la obra, ya que solo se cuenta con un saldo disponible de S/24,6 millones, que resultaría insuficiente frente al monto proyectado de junio a diciembre de este año, ascendente a más de S/156 millones. Esto, a su vez, podría generar arbitrajes por controversias derivadas del incumplimiento de contraprestaciones establecidas en el contrato, informó el ente supervisor.

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Retrasos en la obra del puente Santa Rosa, el acceso definitivo al aeropuerto Jorge Chávez

Según la Contraloría, los retrasos se producen en cinco actividades. Las más relevantes son los 'Estudios de geología y geotecnia', que terminaron el 1 de junio de 2026, 59 días calendario después de la fecha prevista, y el 'Plan de desvíos y manejo de tránsito', que presenta un atraso de 111 días calendario, al 22 de junio de 2026. Esto impacta negativamente en el inicio de las actividades sucesoras dependientes, que pertenecen a la ruta crítica, entre las que figura el diseño de subestructuras del puente —soporte que recibe todo el peso de la plataforma—, cuya ejecución estaba planificada del 4 de abril al 8 de mayo de 2026.

Asimismo, el organismo evidenció que Provías Nacional y el contratista permitieron la acumulación de material excedente y escombros en el área de la obra del Puente Santa Rosa por parte de terceros, lo que genera el riesgo de reconocer ampliaciones de plazo y pagos adicionales al consorcio por los costos en que se incurrirá para la eliminación de dicho material. También se advirtió el retraso en la conformación de la DAAB (método alternativo de resolución de conflictos) para la solución de disputas entre las partes, lo que podría generar atrasos y mayores costos en la ejecución de los trabajos de diseño y construcción del puente.

Proyecto en riesgo por falta de presupuesto proyectado para la segunda mitad del 2026

Los hallazgos de la Contraloría también alertan que el proyecto actualmente enfrenta un déficit financiero. Según su informe, solo existe un saldo disponible de S/24.683.022, que resultaría insuficiente frente al monto proyectado de junio a diciembre de este año, ascendente a S/156.079.667 por conceptos referidos al diseño y construcción, Ingeniero FIDIC (supervisor) y asistencia técnica en la gestión de la Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), cuyos contratos se encuentran suscritos y en ejecución.

De acuerdo con la entidad, las gestiones realizadas por el MTC ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para la obtención del presupuesto orientado a financiar la ejecución de la obra, a través de la aprobación de un crédito suplementario y de una demanda adicional de recursos, se mantuvieron sin respuesta al 18 de junio de 2026.

La ejecución del Puente Santa Rosa, uno de los dos componentes del proyecto Vía Expresa Santa Rosa, cuya conclusión está prevista para el 5 de julio de 2028, busca asegurar un acceso fluido al aeropuerto Jorge Chávez y mejorar las condiciones de seguridad vial. La Contraloría notificó los resultados de su informe al director ejecutivo de Provías Nacional para que se adopten las acciones correctivas oportunas a fin de asegurar la continuidad del proyecto.

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