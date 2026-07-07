Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,4 remeció Ancón esta madrugada, según el IGP

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Un sismo de magnitud 3,4 se registró a la 1.33 a. m., a 30 kilómetros al suroeste de Ancón, en Lima. El temblor, ocurrido este martes 7 de julio, tuvo una profundidad de 40 km, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Temblor en Lima. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este martes 7 de julio se localizó a 30 kilómetros al oeste de Ancón, Lima.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantén la calma y acude a zonas de seguridad establecidas.

Presta atención a menores de edad, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Aléjate de ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Toma distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos que debes tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados y radio portátil, entre otros artículos.

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¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre: