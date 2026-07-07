Colombia vs Suiza EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Colombia y Suiza se enfrentan HOY en los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place de Vancouver. | Foto: Composición LR

Colombia y Suiza se enfrentan HOY en los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio BC Place de Vancouver. | Foto: Composición LR

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Colombia vs Suiza EN VIVO | Las selecciones afrontarán un desafío clave HOY martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá, y comenzará a las 14:00 horas de Colombia y Perú. Ambas selecciones llegan invictas a esta instancia, por lo que se espera un duelo muy parejo en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El compromiso tiene un significado especial para ambos equipos. Colombia intentará clasificar por segunda vez en su historia a los cuartos de final de una Copa del Mundo, instancia que solo alcanzó en Brasil 2014. Suiza, por su parte, buscará regresar a esa ronda después de más de siete décadas. El vencedor avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre Argentina y Egipto.

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¿A qué hora se juega Colombia vs Suiza?

En territorio peruano, el duelo entre Colombia y Suiza se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Colombia vs Suiza por el Mundial 2026?

El duelo entre Colombia y Suiza, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de América TV en territorio peruano y por DSports en toda Sudamérica.

¿Dónde ver Colombia vs Suiza online gratis?

Si deseas ver Colombia y Suiza online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de América TV GO, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones de Colombia vs Suiza: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.