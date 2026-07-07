Minuto 13: Yasser Ibrahim ganó de cabeza en el área y anota el 1-0 de Egipto.

Minuto 20: el capitán de la selección argentina falló el penal y desaprovecha una chance para empatar. Ante Austria también erró desde los 12 pasos.

Minuto 27: el portero egipcio respondió de gran manera ante el cabezazo de Julián Álvarez.

Argentina y Egipto se enfrentarn por primera vez en un Mundial. Foto: AFP

Argentina y Egipto se enfrentarn por primera vez en un Mundial. Foto: AFP

Argentina vs Egipto EN VIVO juegan HOY martes 7 de julio, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium, con transmisión por TV a cargo de DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Argentina vs Egipto EN VIVO por el Mundial 2026 12:07 ¡Arranca el segundo tiempo! Argentina se juega la vida en los últimos 45 minutos. Los sudamericanos no quieren despedirse del Mundial 2026. 11:59 Argentina domina, pero no le alcanza La vigente campeona fue amplia dominadora del juego en el primer tiempo y tuvo las chances más claras, pero no acertó de cara al arco. El potero Oufa Shobeir es la figura del partido 11:51 Final del primer tiempo Argentina se marcha al descanso con un 1-0 en contra. Por ahora, la vigente campeona se está despidiendo del Mundial 2026. 11:47 Resiste Egipto en el tramo final Minuto 45+2: los Faraones no se complican y despejan todos los balones que llegan a su área. 11:43 Julián casi anota un golazo Minuto 42: el delantero del Atlético Madrid se animó con un remate que pasó muy cerca del arco. 11:39 Espectacular atajada de Shobeir Minuto 39: el portero egipció sacó una mano milagrosa para evitar el gol de Julián Álvarez. 11:37 Se la pierde Messi Minuto 37: el goleador intentó con un remate al borde del área, pero el balón se fue a las tribunas. 11:35 Partido complicado para Argentina Minuto 35: Egipto complica con su presión alta a Argentina. La vigente campeona no logra generar más chances de gol. 11:31 ¡Casi le sale un golazo de tiro libre! Minuto 31: el remate de Lionel Messi pegó en el palo. Egipto se vuelve a salvar. 11:28 ¡Tremenda atajada de Shobeir! Minuto 27: el portero egipcio respondió de gran manera ante el cabezazo de Julián Álvarez. ¡¡INCREÍBLE TAPADA DE OUFA SHOBEIR PARA EVITAR UNA VEZ MÁS EL GOL DE ARGENTINA!!



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📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cvFLJgHx6e — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026 11:27 Se reinicia el juego Minuto 26: Argentina sale a buscar el empate ante una Egipto que mantiene el orden defensivo. 11:23 Pausa de hidratación Minuto 23: los jugadores acuden a los banquillos para recibir indicaciones. 11:20 ¡Messi falló otro penal en el Mundial! Minuto 20: el capitán de la selección argentina falló el penal y desaprovecha una chance para empatar. Ante Austria también erró desde los 12 pasos. ¡¡OTRO PENAL FALLADO PARA EL GOAT!! Oufa Shobeir adivinó las intenciones de Messi y le negó el gol del empate.



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📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/NTP1wM2Cfr — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026 11:19 Penal para Argentina Minuto 18: Taglafico fue derribado en el área y el árbitro cobra la falta. 11:15 ¡Goooool de Egipto! Minuto 13: Yasser Ibrahim ganó de cabeza en el área y anota el 1-0 de Egipto. COMENZÓ GANANDO EGIPTO POR EL CABEZAZO DE YASSER: ARGENTINA 0-1



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📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/bTSwCbogPI — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 7, 2026 11:10 Enzo perdonó en el área Minuto 9: el volante Enzo Fernández definió mal frente al arco y la mandó afuera. La jugada se anuló por fuera de juego. 11:07 Gran cruce de Lissandro Martínez Minuto 7: el defensor argentino la peinó en el área antes de que el delantero egipcio pueda rematar. 11:05 Argentina controla el balón Minuto 4: el equipo de Lionel Scaloni no apresura en el arranque y traslada el balón por todo el campo. 11:00 ¡Empezó el partido! Argentina y Egipto juegan por el pase a 4tos de final del Mundial 2026. 10:56 Salen los equipos Los jugadores argentinos y egipcios saltan al campo de juego para la ceremonia protocolar. 10:43 Pocos minutos para el inicio Los jugadores se encuentran alistándose en los vestuarios para iniciar el partido. 10:28 Los jugadores empezaron a calentar El portero 'Dibu' Martínez fue el primero en salir a realizar los trabajos precompetitivos. ARGENTINA SALE A CALENTAR AL CAMPO DE JUEGO



Los jugadores ingresan a realizar los movimientos precompetitivos para el duelo ante Egipto#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OHrX5yPeQE — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026 10:21 Árbitro del Argentina - Egipto El experimentado árbitro francés François Letexier se encargará de impartir justica en el partido. Sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni completan la terna. 10:03 Hoy se depide otra leyenda del Mundial El partido entre Argentina y Egipto marcará el fin de Lionel Messi o Mohamed Salah en el Mundial 2026. Ambos jugadores son considerados leyendas de sus países. 09:51 Alineación confirmada de Egipto Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen, Attia; Ashour, Mo Salah, Hassan; Ziko 09:44 Alineación oficial de Argentina Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi y Julián Álvarez. 09:39 Argentina llegó al Mercedes-Benz Stadium Con Lionel Messi, la selección argebntina arribó al recinto para jugarse su pase a cuartos de final. ¡HOLA LEO! Messi, como siempre junto a De Paul y Paredes, arribó al Mercedes-Benz Stadium para el partido ante Egipto.



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⚽ Salah y Egipto ya están en el estadio para enfrentar a Argentina.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/6ezjiVtuzp — DSPORTS (@DSports) July 7, 2026 09:19 Argentina vs Egipto: pronóstico Betsson: gana Argentina (1,39), empate (4,75), gana Egipto (10,00)

Betano: gana Argentina (1,42), empate (4,70), gana Egipto (9,50)

Bet365: gana Argentina (1,36), empate (4,75), gana Egipto (9,00)

1XBet: gana Argentina (1,42), empate (4,86), gana Egipto (9,40)

Caliente: gana Argentina (1,40), empate (4,60), gana Egipto (9,40)

Doradobet: gana Argentina (1,41), empate (4,80), gana Egipto (8,90). 09:03 Lionel Scaloni alista varios cambios Luego de la sufrida victoria ante Cabo Verde en tiempo extra, el entrenador de Argentina realizaría hasta 3 modificaciones en su equipo titular. Nicolás Tagliafico (lateral izquierdo), Leandro Paredes (volante) y Julián Álvarez (delantero) serían las novedades. 08:44 DT de Egipto no teme a Argentina y Messi "Tienen a un jugador legendario y los respetamos, pero no le tememos a nadie", manifestó Hossam Hassan, DT de Egipto, en la previa del partido de hoy. 🗣️🇪🇬 "TIENEN A UN JUGADOR LEGENDARIO Y LOS RESPETAMOS, PERO NO LE TEMEMOS A NADIE"; dijo Hossam Hassan, DT de Egipto, en la previa del cruce ante Argentina por los octavos de final de la Copa del Mundo.



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📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN,… pic.twitter.com/XsXrvqREYP — SportsCenter (@SC_ESPN) July 7, 2026 08:29 Horarios internacionales para ver el Argentina vs Egipto Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m. 08:09 Argentina vs Egipto: dónde juegan El partido entre la Albiceleste y los Faraones se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, recinto ubica en la ciudad de Atlanta (Estados Unidos). Foto: AFA 07:50 Duelo inédito en el Mundial Esta será la primera vez que Egipto y Argentinas se enfrenten en una Copa del Mundo. 07:42 ¿Qué canal transmite el Argentina vs Egipto? En Perú: DSports

En Argentina: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV y Paramount+

En Sudamérica: DSports, Paramount+ 07:30 ¿A qué hora juega Argentina vs Egipto HOY? En territorio peruano, el duelo entre Argentina y Egipto se podrá seguir desde las 11.00 a. m. 07:23 ¡Argentina va por la clasificación a cuartos! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Argentina vs Egipto EN VIVO por los 8vos Mundial 2026.

La actual campeona del torneo, la selección de Argentina, llega a este partido luego de haber ganado 3-2 a Cabo Verde en los octavos de final. Este duelo tuvo que definirse en la prórroga luego de empatar en el tiempo regular. En cuanto a Egipto, hizo lo propio ante Australia, donde ganaron su duelo en la tanda de penales.

¿A qué hora se juega Argentina vs Egipto HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina y Egipto se podrá seguir desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 10.00 a. m.

Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.

España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs Egipto EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y Egipto, correspondiente a los 8vos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Argentina vs Egipto online gratis?

Si deseas ver Argentina vs Egipto online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones de Argentina vs Egipto: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

Argentina : E. Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; de Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi y Lautaro Martínez.

: E. Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; de Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi y Lautaro Martínez. Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Fathy, Attia; Salah, Ashour, Ziko y Marmoush.

Argentina vs Egipto: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de Argentina para este encuentro.