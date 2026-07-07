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Argentina vs Egipto EN VIVO HOY, 8vos de final del Mundial 2026 vía DSports: Messi falla su segundo penal en el torneo

Sigue aquí la TRANSMISIÓN del Argentina vs Egipto por la clasificación a los 4tos de final del Mundial 2026. Revisa el historial, las alineaciones, el minuto a minuto y cómo va el partido de Messi hoy en el Mercedes-Benz Stadium.

Argentina

Argentina

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Egipto

Argentina y Egipto se enfrentarn por primera vez en un Mundial. Foto: AFP
Argentina y Egipto se enfrentarn por primera vez en un Mundial. Foto: AFP

MOMENTOS DESTACADOS

11:28
¡Tremenda atajada de Shobeir!

Minuto 27: el portero egipcio respondió de gran manera ante el cabezazo de Julián Álvarez.

11:20
¡Messi falló otro penal en el Mundial!

Minuto 20: el capitán de la selección argentina falló el penal y desaprovecha una chance para empatar. Ante Austria también erró desde los 12 pasos.

11:15
¡Goooool de Egipto!

Minuto 13: Yasser Ibrahim ganó de cabeza en el área y anota el 1-0 de Egipto.

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Argentina vs Egipto EN VIVO juegan HOY martes 7 de julio, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium, con transmisión por TV a cargo de DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Argentina vs Egipto EN VIVO por el Mundial 2026

12:07
7/7/2026

¡Arranca el segundo tiempo!

Argentina se juega la vida en los últimos 45 minutos. Los sudamericanos no quieren despedirse del Mundial 2026.

11:59
7/7/2026

Argentina domina, pero no le alcanza

La vigente campeona fue amplia dominadora del juego en el primer tiempo y tuvo las chances más claras, pero no acertó de cara al arco. El potero Oufa Shobeir es la figura del partido

11:51
7/7/2026

Final del primer tiempo

Argentina se marcha al descanso con un 1-0 en contra. Por ahora, la vigente campeona se está despidiendo del Mundial 2026.

11:47
7/7/2026

Resiste Egipto en el tramo final

Minuto 45+2: los Faraones no se complican y despejan todos los balones que llegan a su área.

11:43
7/7/2026

Julián casi anota un golazo

Minuto 42: el delantero del Atlético Madrid se animó con un remate que pasó muy cerca del arco. 

11:39
7/7/2026

Espectacular atajada de Shobeir

Minuto 39: el portero egipció sacó una mano milagrosa para evitar el gol de Julián Álvarez.

11:37
7/7/2026

Se la pierde Messi

Minuto 37: el goleador intentó con un remate al borde del área, pero el balón se fue a las tribunas.

11:35
7/7/2026

Partido complicado para Argentina

Minuto 35: Egipto complica con su presión alta a Argentina. La vigente campeona no logra generar más chances de gol.

11:31
7/7/2026

¡Casi le sale un golazo de tiro libre!

Minuto 31: el remate de Lionel Messi pegó en el palo. Egipto se vuelve a salvar.

11:28
7/7/2026

¡Tremenda atajada de Shobeir!

Minuto 27: el portero egipcio respondió de gran manera ante el cabezazo de Julián Álvarez.

11:27
7/7/2026

Se reinicia el juego

Minuto 26: Argentina sale a buscar el empate ante una Egipto que mantiene el orden defensivo.

11:23
7/7/2026

Pausa de hidratación

Minuto 23: los jugadores acuden a los banquillos para recibir indicaciones.

11:20
7/7/2026

¡Messi falló otro penal en el Mundial!

Minuto 20: el capitán de la selección argentina falló el penal y desaprovecha una chance para empatar. Ante Austria también erró desde los 12 pasos.

11:19
7/7/2026

Penal para Argentina

Minuto 18: Taglafico fue derribado en el área y el árbitro cobra la falta.

11:15
7/7/2026

¡Goooool de Egipto!

Minuto 13: Yasser Ibrahim ganó de cabeza en el área y anota el 1-0 de Egipto.

11:10
7/7/2026

Enzo perdonó en el área

Minuto 9: el volante Enzo Fernández definió mal frente al arco y la mandó afuera. La jugada se anuló por fuera de juego.

11:07
7/7/2026

Gran cruce de Lissandro Martínez

Minuto 7: el defensor argentino la peinó en el área antes de que el delantero egipcio pueda rematar.

11:05
7/7/2026

Argentina controla el balón

Minuto 4: el equipo de Lionel Scaloni no apresura en el arranque y traslada el balón por todo el campo.

11:00
7/7/2026

¡Empezó el partido!

Argentina y Egipto juegan por el pase a 4tos de final del Mundial 2026.

10:56
7/7/2026

Salen los equipos

Los jugadores argentinos y egipcios saltan al campo de juego para la ceremonia protocolar.

10:43
7/7/2026

Pocos minutos para el inicio

Los jugadores se encuentran alistándose en los vestuarios para iniciar el partido.

10:28
7/7/2026

Los jugadores empezaron a calentar

El portero 'Dibu' Martínez fue el primero en salir a realizar los trabajos precompetitivos.

10:21
7/7/2026

Árbitro del Argentina - Egipto

El experimentado árbitro francés François Letexier se encargará de impartir justica en el partido. Sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni completan la terna.

10:03
7/7/2026

Hoy se depide otra leyenda del Mundial

El partido entre Argentina y Egipto marcará el fin de Lionel Messi o Mohamed Salah en el Mundial 2026. Ambos jugadores son considerados leyendas de sus países.

09:51
7/7/2026

Alineación confirmada de Egipto

Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Lasheen, Attia; Ashour, Mo Salah, Hassan; Ziko

09:44
7/7/2026

Alineación oficial de Argentina

Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi y Julián Álvarez.

09:39
7/7/2026

Argentina llegó al Mercedes-Benz Stadium

Con Lionel Messi, la selección argebntina arribó al recinto para jugarse su pase a cuartos de final.

09:22
7/7/2026

Salah encabeza a la delegación de Egipto

La estrella de la selección africana llegó junto a sus compañeros al Mercedes-Benz Stadium.

09:19
7/7/2026

Argentina vs Egipto: pronóstico

  • Betsson: gana Argentina (1,39), empate (4,75), gana Egipto (10,00)
  • Betano: gana Argentina (1,42), empate (4,70), gana Egipto (9,50)
  • Bet365: gana Argentina (1,36), empate (4,75), gana Egipto (9,00)
  • 1XBet: gana Argentina (1,42), empate (4,86), gana Egipto (9,40)
  • Caliente: gana Argentina (1,40), empate (4,60), gana Egipto (9,40)
  • Doradobet: gana Argentina (1,41), empate (4,80), gana Egipto (8,90).
09:03
7/7/2026

Lionel Scaloni alista varios cambios

Luego de la sufrida victoria ante Cabo Verde en tiempo extra, el entrenador de Argentina realizaría hasta 3 modificaciones en su equipo titular. Nicolás Tagliafico (lateral izquierdo), Leandro Paredes (volante) y Julián Álvarez (delantero) serían las novedades.

08:44
7/7/2026

DT de Egipto no teme a Argentina y Messi

"Tienen a un jugador legendario y los respetamos, pero no le tememos a nadie", manifestó Hossam Hassan, DT de Egipto, en la previa del partido de hoy.

08:29
7/7/2026

Horarios internacionales para ver el Argentina vs Egipto

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.
08:09
7/7/2026

Argentina vs Egipto: dónde juegan

El partido entre la Albiceleste y los Faraones se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, recinto ubica en la ciudad de Atlanta (Estados Unidos). Foto: AFA

07:50
7/7/2026

Duelo inédito en el Mundial

Esta será la primera vez que Egipto y Argentinas se enfrenten en una Copa del Mundo.

07:42
7/7/2026

¿Qué canal transmite el Argentina vs Egipto?

  • En Perú: DSports
  • En Argentina: Telefe, TV Pública, TyC Sports, DirecTV y Paramount+
  • En Sudamérica: DSports, Paramount+
07:30
7/7/2026

¿A qué hora juega Argentina vs Egipto HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina y Egipto se podrá seguir desde las 11.00 a. m.

07:23
7/7/2026

¡Argentina va por la clasificación a cuartos!

Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del Argentina vs Egipto EN VIVO por los 8vos Mundial 2026.

La actual campeona del torneo, la selección de Argentina, llega a este partido luego de haber ganado 3-2 a Cabo Verde en los octavos de final. Este duelo tuvo que definirse en la prórroga luego de empatar en el tiempo regular. En cuanto a Egipto, hizo lo propio ante Australia, donde ganaron su duelo en la tanda de penales.

PUEDES VER: Arquero de Paraguay le contesta a Kylian Mbappé tras desplante en el Mundial 2026: "Se agrandó y no me dio bola"

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¿A qué hora se juega Argentina vs Egipto HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina y Egipto se podrá seguir desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs Egipto EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y Egipto, correspondiente a los 8vos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Argentina vs Egipto online gratis?

Si deseas ver Argentina vs Egipto online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Vozinha revela el inesperado mensaje que Messi le dijo tras eliminar a Cabo Verde del Mundial 2026: “Nunca lo olvidaré”

lr.pe

Alineaciones de Argentina vs Egipto: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Argentina: E. Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; de Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi y Lautaro Martínez.
  • Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Fathy, Attia; Salah, Ashour, Ziko y Marmoush.

Argentina vs Egipto: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de Argentina para este encuentro.

  • Betsson: gana Argentina (1,39), empate (4,75), gana Egipto (10,00)
  • Betano: gana Argentina (1,42), empate (4,70), gana Egipto (9,50)
  • Bet365: gana Argentina (1,36), empate (4,75), gana Egipto (9,00)
  • 1XBet: gana Argentina (1,42), empate (4,86), gana Egipto (9,40)
  • Caliente: gana Argentina (1,40), empate (4,60), gana Egipto (9,40)
  • Doradobet: gana Argentina (1,41), empate (4,80), gana Egipto (8,90).
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