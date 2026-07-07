Contraloría: Titular del MEF direccionó contrato para favorecer a exministro Carlos Díaz

La auditoría reveló que Rodolfo Acuña modificó los Términos de Referencia para beneficiar al exministro de defensa, contradiciendo las normativas del Viceministerio de Hacienda. Foto: composición LR

La auditoría reveló que Rodolfo Acuña modificó los Términos de Referencia para beneficiar al exministro de defensa, contradiciendo las normativas del Viceministerio de Hacienda. Foto: composición LR

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Cuando ejercía como viceministro de Hacienda, el actual ministro de Economía, Rodolfo Acuña Namihas, contrató como asesor de su despacho al general EP en retiro Carlos Díaz Dañino, en 2025.

Una auditoría de la Contraloría ha determinado que Carlos Díaz no cumplía con el perfil profesional requerido, pero Rodolfo Acuña forzó los términos de referencia (TdR) del contrato para pagar S/15.600 mensuales a Díaz.

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Recientemente, en abril de este año, Carlos Díaz, como ministro de Defensa, y Rodolfo Acuña, como titular del Ministerio de Economía y Finanzas, fueron protagonistas del controvertido contrato para la compra de 12 aviones de combate F-16 Block 70 de la compañía estadounidense Lockheed Martin.

Desoyendo la decisión del presidente José María Balcázar de postergar la compra hasta el próximo gobierno, el exministro de Defensa Carlos Díaz autorizó a la Fuerza Aérea del Perú la suscripción del contrato el 20 de abril de este año.

Pese a que Balcázar criticó la compra, y en contra de la decisión del jefe de Estado, el ministro de Economía, Rodolfo Acuña, autorizó el 22 de abril el primer pago de US$462 millones a favor de Lockheed Martin, fabricante de los cazas F-16 Block 70.

Tendiendo la alfombra

De acuerdo con la auditoría, Rodolfo Acuña acondicionó el TdR para la contratación de un asesor al establecer requisitos que coincidían con el perfil profesional de Carlos Díaz Dañino.

Entre ellos, se incluyó la carrera de Ciencias Militares, especialidad que, según la Contraloría, no guardaba relación directa con las funciones requeridas ni figuraba en el Manual de Perfiles de Puestos del Viceministerio de Hacienda.

“Rodolfo Acuña Namihas, como viceministro de Hacienda, solicitó a Cynthia Ormeño Yori, jefa de la Oficina General de Administración, la contratación de un locador (...) proponiendo a Carlos Díaz Dañino, y para tal fin adjuntó los anexos y la documentación establecida en los lineamientos”, señala la Contraloría.

La Contraloría indica que las funciones descritas en los TdR excedían el carácter temporal y especializado requerido, pues correspondían a actividades permanentes propias de la administración pública.

La República consultó al titular del MEF sobre los resultados de la auditoría. La oficina de prensa respondió que su despacho ha sido riguroso con todas las contrataciones y precisó que “los viceministros no elaboran los Términos de Referencia (TdR)”.

Empero, la Contraloría remarca que los viceministros sí tenían dicha responsabilidad y que Rodolfo Acuña, como funcionario, era responsable tanto de la formulación del requerimiento como de la supervisión posterior del contrato.

Por su parte, Carlos Díaz Dañino rechazó lo señalado por la Contraloría y aseguró que su contratación se hizo de acuerdo con las normas vigentes.

“Fui contratado en atención a mi trayectoria profesional y experiencia en gestión pública, sin que haya solicitado o conocido la elaboración de los términos de referencia”, dijo a este diario.

“Tampoco he sido favorecido mediante ningún trato preferencial ni intervine en la elaboración o definición de los términos de referencia. Mi participación como locador respondió a un requerimiento de la entidad, dentro del marco legal aplicable”, señaló Díaz.

Otro de los hallazgos identificados por la Contraloría corresponde a una reunión sostenida entre Rodolfo Acuña y Carlos Díaz.

Según el informe, el 18 de agosto de 2025, un día antes de la suscripción del contrato, Rodolfo Acuña mantuvo un encuentro de aproximadamente una hora con Carlos Díaz en su despacho.

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Coincidente reunión

Consultado sobre esta cita, Carlos Díaz no negó la reunión, aunque descartó que estuviera relacionada con su contratación, que tuvo una vigencia de cuatro meses y 12 días, es decir, entre el 19 de agosto y el 31 de diciembre de 2025, por un monto total de S/62.400.

“No sostuve reuniones con el señor Rodolfo Acuña orientadas a gestionar o concertar mi contratación”, afirmó.

La auditoría también reconstruye las observaciones formuladas durante la revisión administrativa del expediente.

Conforme a la auditoría, la Contraloría identificó una secuencia de hechos que presuntamente orientaban la contratación específica de Carlos Díaz como asesor de su despacho.