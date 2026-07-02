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Perú suma tres nuevos aeropuertos internacionales: MTC oficializa terminales en Piura, Tumbes y Tarapoto

Esta oficialización, entregada en el X Consejo de Estado Regional, busca mejorar la conectividad aérea y potenciar el desarrollo turístico y comercial en el país.

Cada uno de los aeropuertos cuenta con características que respaldan su incorporación al sistema internacional
Cada uno de los aeropuertos cuenta con características que respaldan su incorporación al sistema internacional | Foto: composición LR
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó la incorporación de los aeropuertos de Piura, Tumbes y Tarapoto a la red de terminales internacionales del país, tras verificar que cumplen con las exigencias técnicas, operacionales, de infraestructura y seguridad establecidas por la normativa aeronáutica vigente. La medida fue formalizada por la Dirección General de Aeronáutica Civil durante el X Consejo de Estado Regional (CER) 2026.

Con esta decisión, el Estado busca ampliar la conectividad aérea entre las regiones del norte y el oriente del Perú con mercados internacionales, además de impulsar el turismo, fortalecer el intercambio comercial y generar nuevas oportunidades de empleo. La implementación de las operaciones internacionales será progresiva, de acuerdo con la planificación establecida por el sector.

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MTC oficializa la categoría internacional de los aeropuertos de Piura, Tumbes y Tarapoto

Las resoluciones directorales que oficializan esta nueva condición fueron entregadas por el presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, a las autoridades regionales de Piura, Tumbes y San Martín durante el desarrollo del X Consejo de Estado Regional 2026.

Los terminales que obtuvieron esta categoría son el aeropuerto "Capitán FAP Guillermo Concha Iberico", en Piura; el aeropuerto "Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez", en Tumbes; y el aeropuerto "Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes", en Tarapoto. La declaratoria permitirá avanzar en la incorporación de nuevas rutas internacionales y facilitará el ingreso de más operadores aéreos, ampliando la oferta de vuelos para los pasajeros.

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¿Qué cambios traerá la internacionalización de los aeropuertos para el turismo, el comercio y la conectividad aérea en Perú?

Cada uno de los aeropuertos cuenta con características que respaldan su incorporación al sistema internacional. En Tarapoto, el terminal dispone de una pista de aterrizaje de 2.600 metros, calles de rodaje, plataformas para operaciones comerciales y un servicio de salvamento y extinción de incendios de categoría 7, lo que fortalece su papel como acceso al nororiente peruano y facilita la conexión con futuros destinos en el extranjero.

En Piura, el aeropuerto opera con una pista rehabilitada de 2.500 metros apta para aeronaves de las familias Airbus A320 y Boeing 737, mientras que se proyecta una inversión superior a los US$ 35 millones para ampliar el terminal de pasajeros. En Tumbes, la infraestructura también cuenta con una pista de 2.500 metros y se encuentra en la etapa final de los procesos técnicos para iniciar la rehabilitación de pavimentos y del cerco perimétrico, una obra valorizada en US$ 180 millones que busca reforzar las condiciones de seguridad. Según el MTC, estas acciones contribuirán a descentralizar la oferta de vuelos internacionales y fortalecer el desarrollo económico de las regiones.

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