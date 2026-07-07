Qué es un pistaco y por qué casi matan al arqueólogo Federico Kauffmann Doig en los Andes | La República | Alejandro Céspedes usando Nano Banana AI

Qué es un pistaco y por qué casi matan al arqueólogo Federico Kauffmann Doig en los Andes | La República | Alejandro Céspedes usando Nano Banana AI

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Qué es un pistaco es una de las preguntas que resurgen cada cierto tiempo en el imaginario popular peruano, y el arqueólogo Federico Kauffmann Doig vivió en carne propia el peligro de ese mito. En una entrevista con La República, el investigador relató dos episodios en los que estuvo cerca de perder la vida durante sus expediciones por la sierra peruana.

El episodio en Áncash que casi le cuesta la vida

En una de esas caminatas, cerca de Recuay, en Áncash, Kauffmann se acercó a una vivienda donde un grupo de mujeres tejía. "Se levantaron, ya habían cogido piedras cada una de las señoras, pistaco, pistaco", recordó el arqueólogo. Según explicó, la creencia sobre el pistaco sostenía que estas figuras extraían grasa humana para hacer funcionar maquinaria fina en Lima, un temor que en esa época motivaba reacciones violentas contra desconocidos.

Confundido con un terrorista en la selva del Ene

El segundo episodio ocurrió en la selva baja, cerca del río Ene, cuando un grupo armado de comités de autodefensa lo confundió con un terrorista. Kauffmann salió ileso gracias a la intervención de un traductor, que aclaró la situación ante los comuneros armados, quienes colaboraban con las fuerzas militares en la zona.

'Los peruanos somos menos amables ahora'

El investigador contrastó esas vivencias con el país que conoció durante décadas de trabajo de campo. "Los peruanos somos menos amables ahora", afirmó, y recordó que antes viajaba casi sin dinero porque la hospitalidad de los pobladores se lo permitía.

Kauffmann presenta 'Cosmos Andino' este miércoles en San Isidro

Estas y otras historias forman parte de la nueva edición completa y revisada de su libro 'Cosmos Andino', publicado por primera vez hace más de 20 años por el Diario La República. Kauffmann presentará su investigación este miércoles 8 de julio, a las 7.00 p. m., en el evento Cosmos Andino: los incas y sus ancestros milenarios, que abordará la historia del Perú desde sus inicios hasta los incas. La actividad se desarrollará en el Auditorio EY, en la avenida Víctor Andrés Belaúnde 171, San Isidro.