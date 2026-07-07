¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Programación de los partidos de hoy del Mundial 2026, martes 7 de julio. Foto: composición LR/AFP

Programación de los partidos de hoy del Mundial 2026, martes 7 de julio. Foto: composición LR/AFP

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¿A qué hora y dónde ver todos los partidos del Mundial 2026? HOY martes 7 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con grandes encuentros en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Hoy finalizan los 8vos de final en el certamen mundialista. Las selecciones de Argentina y Colombia, últimos representes de Sudamérica buscan superar sus respectivas llaves para colocar su nombre entre los ocho mejores equipos y mantener la ilusión de adjudicarse el título.

Partidos del Mundial 2026 HOY

Argentina vs Egipto

Hora: 11.00 a. m.

Canal: DSports / Paramount+

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)