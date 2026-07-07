HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver los últimos partidos de 8vos de final del torneo.

Programación de los partidos de hoy del Mundial 2026, martes 7 de julio. Foto: composición LR/AFP
Programación de los partidos de hoy del Mundial 2026, martes 7 de julio. Foto: composición LR/AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

¿A qué hora y dónde ver todos los partidos del Mundial 2026? HOY martes 7 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con grandes encuentros en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Hoy finalizan los 8vos de final en el certamen mundialista. Las selecciones de Argentina y Colombia, últimos representes de Sudamérica buscan superar sus respectivas llaves para colocar su nombre entre los ocho mejores equipos y mantener la ilusión de adjudicarse el título.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo lanza contundente respuesta sobre su retiro: "Terminaré de jugar cuando quiera, no cuando vos quieras"

lr.pe

Partidos del Mundial 2026 HOY

  • Argentina vs Egipto
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta, Estados Unidos)
  • Colombia vs Suiza
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: América TV / DSports / Paramount+
  • Estadio: Estadio BC Place (Vancouver, Canadá)
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver el partido de 8vos de final del Mundial 2026

Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver el partido de 8vos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
España vs Portugal EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver el partido de 8vos de final del Mundial 2026

España vs Portugal EN VIVO: a qué hora juegan y dónde ver el partido de 8vos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
Inglaterra elimina a México con un triunfo 3-2 y clasifica a los cuartos de final del Mundial 2026

Inglaterra elimina a México con un triunfo 3-2 y clasifica a los cuartos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cristiano Ronaldo lanza contundente respuesta sobre su retiro: "Terminaré de jugar cuando quiera, no cuando vos quieras"

Cristiano Ronaldo lanza contundente respuesta sobre su retiro: "Terminaré de jugar cuando quiera, no cuando vos quieras"

LEER MÁS
Colombia vs Suiza EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Colombia vs Suiza EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido por los 8vos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
Kylian Mbappé responde con dureza a senadora paraguaya tras ataques racistas: "Usted es una mujer despreciable"

Kylian Mbappé responde con dureza a senadora paraguaya tras ataques racistas: "Usted es una mujer despreciable"

LEER MÁS
Argentina vs Egipto EN VIVO: hora y canal del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Argentina vs Egipto EN VIVO: hora y canal del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

LEER MÁS
VNL 2026 Femenino: horarios y dónde ver los partidos de la semana 3 de la Liga de Naciones de Voleibol

VNL 2026 Femenino: horarios y dónde ver los partidos de la semana 3 de la Liga de Naciones de Voleibol

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025