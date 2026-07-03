El influencer peruano usó la red social para vender iPhone 14 y otros dispositivos que nunca entregó, bloqueando los celulares de sus víctimas. | Foto: composición LR

El influencer peruano usó la red social para vender iPhone 14 y otros dispositivos que nunca entregó, bloqueando los celulares de sus víctimas. | Foto: composición LR

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El creador de contenido Dan Herly Fernández Ramos, conocido en TikTok como 'Fake', fue condenado a nueve años y dos meses de prisión efectiva por estafa agravada, suplantación de identidad y posesión ilegítima de tarjetas SIM activadas. La Primera Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro acreditó que el influencer peruano de 25 años utilizó la red social china para ofrecer iPhone 14 y otros equipos tecnológicos que nunca entregó a los compradores. Además, usó información de las víctimas para reportar falsamente los celulares como robados y provocar el bloqueo de los dispositivos.

Las investigaciones que llevaron a esta sentencia se iniciaron tras las denuncias presentadas por las víctimas y permitieron la detención preliminar del tiktoker durante un allanamiento realizado en marzo de este año. En esa intervención, las autoridades incautaron 52 tarjetas SIM activadas, equipos de alta gama y otros elementos vinculados a la investigación. Además, según la Policía Nacional del Perú (PNP), el sentenciado también ofrecía acceso a bases de datos con información personal de ciudadanos registrada en Reniec a cambio de pagos de bajo costo.

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Así operaba la estafa con la venta de iPhone por TikTok y el bloqueo de los equipos

Según la investigación fiscal, el creador de contenido promocionaba en TikTok la venta de iPhone 14 y otros dispositivos electrónicos a precios atractivos para captar compradores. Tras recibir los depósitos bancarios, incumplía con la entrega de los equipos y posteriormente obtenía datos personales de los clientes que habían realizado las compras.

Con esa información, efectuaba reportes falsos de robo ante la empresa operadora para bloquear los celulares asociados a las víctimas. De acuerdo con el Ministerio Público, este procedimiento formaba parte del esquema utilizado para perjudicar a quienes confiaban en las publicaciones realizadas desde la red social, modalidad que permitió acreditar 10 casos dentro del proceso penal.

Fiscalía logró condena tras acreditar estafa, suplantación de identidad y uso ilegal de tarjetas SIM

El Ministerio Público informó que la sentencia fue obtenida mediante la figura de terminación anticipada, mecanismo que permitió concluir el proceso luego de que el acusado aceptara su responsabilidad por los delitos investigados. Como resultado, el Poder Judicial impuso la pena de prisión efectiva y fijó el pago de S/7.950 de reparación civil a favor de las víctimas, así como de la empresa Bitel.