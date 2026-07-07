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Cuba sufre su tercer apagón general en seis meses y el restablecimiento avanza lento por la escasez de combustible

Las autoridades cubanas atribuyen la lenta recuperación del sistema a la escasez de diésel y fueloil, mientras varias termoeléctricas continúan fuera de servicio.

El colapso del sistema eléctrico cubano afecta a 9,6 millones de personas
El colapso del sistema eléctrico cubano afecta a 9,6 millones de personas | AFP
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Cuba intenta recuperar su red eléctrica tras el tercer apagón general registrado en los últimos seis meses, una interrupción que dejó sin suministro a los cerca de 9,6 millones de habitantes de la isla. Las autoridades atribuyeron la lenta reconexión a la escasez de combustible, que limita la capacidad de generación del sistema eléctrico, mientras solo siete de las quince provincias habían logrado reconectarse parcialmente a la red nacional.

La Empresa Eléctrica de La Habana informó que una oscilación de voltaje y la baja capacidad de producción provocaron la desconexión total ocurrida el lunes. Según el director del Despacho Nacional de Carga, Félix Estrada, las provincias conectadas aún operan con restricciones debido a la limitada disponibilidad de combustible. En la capital, la restauración también avanza con lentitud y solo una parte de los clientes había recuperado el servicio.

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Falta de combustible frena la generación de energía

El Ministerio de Energía y Minas activó el protocolo de recuperación mediante microsistemas destinados a garantizar electricidad en hospitales, sistemas de abastecimiento de agua y otros servicios esenciales. Posteriormente, comenzaron las maniobras para incorporar unidades generadoras del occidente del país con el objetivo de fortalecer el sistema nacional.

Los funcionarios explicaron que el proceso resulta más lento porque varios equipos que anteriormente facilitaban la recuperación permanecen fuera de servicio por la falta de combustible. La crisis también afecta a la central Antonio Guiteras, la principal planta de generación del país, que permanece detenida por una avería. La instalación acumula 17 salidas de operación en lo que va del año, mientras las centrales térmicas, con varias décadas de funcionamiento, presentan fallas recurrentes.

Díaz-Canel acusa a EE. UU. de buscar un estallido social

El presidente Miguel Díaz-Canel responsabilizó a Estados Unidos por el agravamiento de la crisis energética. El mandatario sostuvo que el bloqueo petrolero impuesto desde enero busca "provocar un estallido social por asfixia" y calificó esa política como un "genocidio" contra la población cubana.

Los efectos de la situación se reflejan en la vida cotidiana. Los habitantes soportan cortes de electricidad de hasta 30 horas en la capital y de varios días en otras provincias. Rebeca Ceballo, una jubilada de 73 años, resumió esa realidad en declaraciones a AFP. "Nosotros los cubanos nos adaptamos a eso; desgraciadamente, es así, estamos adaptados a lo bueno y a lo malo".

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Cuba lleva el impacto del bloqueo ante la ONU

La Habana solicitó a la Asamblea General de la ONU un debate sobre el impacto del bloqueo petrolero y de las sanciones impuestas por Washington. El Gobierno denunció que Estados Unidos intenta impedir esa discusión mediante presiones diplomáticas sobre otros países miembros.

La administración cubana sostiene que las restricciones limitan la llegada de combustibles y dificultan el funcionamiento del sistema energético. Según las autoridades, coincide con una severa crisis económica, marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y una inflación que continúa al alza.

Gobierno aprueba reformas económicas y sube salario mínimo

En medio del complejo escenario, el Gobierno anunció la aplicación de parte de las 176 reformas económicas aprobadas en junio para liberalizar y descentralizar el mercado. Entre las primeras medidas figura el incremento del salario mínimo de 2.100 a 3.210 pesos mensuales y modificaciones al sistema de pensiones.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otaméndiz, explicó que el objetivo consiste en "buscar más equidad y atender a aquellas personas que están en mayor situación de vulnerabilidad". Además, las autoridades aprobaron incentivos fiscales para inversiones en sectores sociales y cambios en las contribuciones con el propósito de mejorar las futuras jubilaciones.

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