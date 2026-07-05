La medida busca fortalecer el civismo y el respeto por los símbolos patrios. | Composición LR

La medida busca fortalecer el civismo y el respeto por los símbolos patrios. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Con motivo de las actividades por los 205 años de la independencia del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) recordó que será obligatorio el embanderamiento general de viviendas, edificios y establecimientos comerciales ubicados en el Cercado de Lima entre el 15 y el 31 de julio. La medida busca reforzar el civismo y el respeto por los símbolos patrios durante Fiestas Patrias.

La comuna precisó que la bandera nacional deberá colocarse en la parte superior central del inmueble y sujetarse mediante un asta. Asimismo, solo estará permitido instalar una bandera por predio, por lo que no podrá colocarse en ventanas, balcones ni puertas.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI ROMPE SU SILENCIO Y MIRTHA VÁSQUEZ EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Municipalidad de Lima exhorta a los vecinos y comerciantes a colocar correctamente la bandera nacional

PUEDES VER: Gobierno declara día no laborale el 27 de julio para este sector de trabajadores

¿Cómo debe colocarse la bandera nacional?

La Municipalidad de Lima indicó que los vecinos y comerciantes deberán cumplir con las disposiciones establecidas para evitar sanciones. Entre las principales reglas figuran:

La bandera debe ubicarse en la parte superior central del inmueble.

Debe estar sostenida por un asta.

Solo se permite una bandera por cada predio.

No puede colocarse en ventanas, balcones o puertas.

Está prohibido usar banderas deterioradas, rotas, descoloridas o sucias.

Además, la comuna advirtió que alterar el diseño original de la bandera de manera ofensiva constituye una infracción grave, sancionada con una multa de S/5.500.

¿Cuáles son las multas por no embanderar los inmuebles?

De acuerdo con la Ordenanza N.° 2200, el incumplimiento de la disposición dará inicio al procedimiento administrativo sancionador. Las multas varían según la ubicación del inmueble:

Centro Histórico de Lima: multa de S/1.375 .

multa de . Resto del Cercado de Lima (fuera del Centro Histórico): multa de S/550 .

multa de . Uso ofensivo o alteración del diseño de la bandera nacional: multa de S/5.500.

Municipalidad realiza campaña informativa

Antes de aplicar las sanciones, la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima desarrolla una campaña informativa dirigida a propietarios de viviendas y establecimientos comerciales. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario de la norma mediante notificaciones y acciones de orientación.

La comuna metropolitana exhortó a los vecinos a participar activamente en Fiestas Patrias, colocar correctamente la bandera nacional y contribuir al respeto de los símbolos patrios, así como al orden y ornato de la ciudad.

Con esta medida, la Municipalidad de Lima busca fortalecer la identidad nacional y fomentar los valores cívicos durante el aniversario de la independencia del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.