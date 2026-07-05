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Embanderamiento por Fiestas Patrias será obligatorio del 15 al 31 de julio: Municipalidad de Lima fija multas de hasta S/5.500

En el marco de las Fiestas Patrias, los vecinos deberán colocar la bandera nacional en la parte superior central del inmueble, sostenida por un asta y cumpliendo las normativas para evitar sanciones.

La medida busca fortalecer el civismo y el respeto por los símbolos patrios.
La medida busca fortalecer el civismo y el respeto por los símbolos patrios. | Composición LR
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Con motivo de las actividades por los 205 años de la independencia del Perú, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) recordó que será obligatorio el embanderamiento general de viviendas, edificios y establecimientos comerciales ubicados en el Cercado de Lima entre el 15 y el 31 de julio. La medida busca reforzar el civismo y el respeto por los símbolos patrios durante Fiestas Patrias.

La comuna precisó que la bandera nacional deberá colocarse en la parte superior central del inmueble y sujetarse mediante un asta. Asimismo, solo estará permitido instalar una bandera por predio, por lo que no podrá colocarse en ventanas, balcones ni puertas.

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¿Cómo debe colocarse la bandera nacional?

La Municipalidad de Lima indicó que los vecinos y comerciantes deberán cumplir con las disposiciones establecidas para evitar sanciones. Entre las principales reglas figuran:

  • La bandera debe ubicarse en la parte superior central del inmueble.
  • Debe estar sostenida por un asta.
  • Solo se permite una bandera por cada predio.
  • No puede colocarse en ventanas, balcones o puertas.
  • Está prohibido usar banderas deterioradas, rotas, descoloridas o sucias.

Además, la comuna advirtió que alterar el diseño original de la bandera de manera ofensiva constituye una infracción grave, sancionada con una multa de S/5.500.

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¿Cuáles son las multas por no embanderar los inmuebles?

De acuerdo con la Ordenanza N.° 2200, el incumplimiento de la disposición dará inicio al procedimiento administrativo sancionador. Las multas varían según la ubicación del inmueble:

  • Centro Histórico de Lima: multa de S/1.375.
  • Resto del Cercado de Lima (fuera del Centro Histórico): multa de S/550.
  • Uso ofensivo o alteración del diseño de la bandera nacional: multa de S/5.500.

Municipalidad realiza campaña informativa

Antes de aplicar las sanciones, la Gerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima desarrolla una campaña informativa dirigida a propietarios de viviendas y establecimientos comerciales. El objetivo es promover el cumplimiento voluntario de la norma mediante notificaciones y acciones de orientación.

La comuna metropolitana exhortó a los vecinos a participar activamente en Fiestas Patrias, colocar correctamente la bandera nacional y contribuir al respeto de los símbolos patrios, así como al orden y ornato de la ciudad.

Con esta medida, la Municipalidad de Lima busca fortalecer la identidad nacional y fomentar los valores cívicos durante el aniversario de la independencia del Perú.

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