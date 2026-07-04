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Admisión 2027 de la Marina de Guerra del Perú: requisitos para postular a la Escuela Naval y beneficios para los estudiantes

¿Quieres postular a la Escuela Naval del Perú? Los interesados deben cumplir requisitos como nacionalidad, edad y salud para lograr una de las 100 vacantes que ofrecerá la Marina de Guerra.

El proceso de admisión 2027 de la Marina de Guerra del Perú permanecerá abierto hasta el 14 de agosto.
El proceso de admisión 2027 de la Marina de Guerra del Perú permanecerá abierto hasta el 14 de agosto. | Foto: composición LR
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La Marina de Guerra del Perú ya inició su proceso de admisión 2027 para los jóvenes interesados en postular a la Escuela Naval y formarse como oficiales de la institución. El periodo de postulación permanecerá abierto hasta el 14 de agosto y está dirigido a quienes cumplan con los requisitos establecidos para acceder a una formación militar, académica y profesional, con la posibilidad de incorporarse posteriormente a las diferentes unidades y dependencias de la Armada peruana.

Los postulantes deberán acreditar condiciones relacionadas con nacionalidad, edad, estado de salud, formación académica y otros criterios definidos por las Fuerzas Navales. La institución destacó que esta convocatoria representa una oportunidad para quienes desean seguir una carrera de servicio al país bajo el legado del Gran Almirante Miguel Grau, en un proceso que cada año recibe entre 1.000 y 1.500 postulantes para apenas 100 vacantes, según informó a Agencia Andina el capitán de navío Sandro Canales Martínez, jefe del Departamento de Formación Académica de la Escuela Naval.

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Requisitos para postular a la Escuela Naval en el proceso de admisión 2027

Los aspirantes deberán cumplir con las siguientes condiciones para participar en el proceso de admisión:

  • Ser peruano(a) de nacimiento o haber nacido en el extranjero de padre o madre peruanos, siempre que haya sido inscrito(a) durante la minoría de edad.
  • Tener entre 15 años y 21 años, 11 meses y 29 días al 31 de diciembre del año anterior al proceso.
  • Encontrarse física y mentalmente sano(a).
  • No haber sido separado(a) de instituciones educativas o de las Fuerzas Armadas por razones disciplinarias o psicofísicas.
  • Ser soltero(a), no tener hijos ni dependientes directos.
  • Haber culminado la educación secundaria o encontrarse cursando el quinto año.
  • Cumplir con la talla mínima exigida: 1.58 metros para damas y 1.68 metros para varones.
  • No pertenecer a partidos políticos y contar con DNI electrónico vigente.

Modalidades de ingreso para la Marina de Guerra del Perú

La Escuela Naval del Perú cuenta con cuatro modalidades de ingreso. Estas son:

  • Tercio Superior: dirigida a estudiantes que ocuparon el tercio superior en cuarto o quinto año de secundaria.
  • Modalidad Bachillerato Internacional: destinada a alumnos o egresados que hayan culminado el programa de Bachillerato Internacional.
  • Procedencia Universitaria: para postulantes que aprobaron el primer año en una universidad licenciada por Sunedu y acrediten un promedio ponderado mínimo de 14.
  • Modalidad Libre: abierta a todos los postulantes que cumplan con los requisitos generales establecidos en la convocatoria de admisión.

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Marina de Guerra del Perú, Escuela Naval, admisión de la marina de guerra

El examen de admisión de la Escuela Naval comprende siete etapas eliminatorias, iniciando con una evaluación médica que excluye a postulantes con tatuajes.

Proceso de inscripción para la Escuela Naval del Perú

El registro para el proceso de admisión 2027 de la Marina de Guerra del Perú se desarrolla de manera virtual y comprende las siguientes etapas:

  • Ingresar al portal de admisión de la Escuela Naval.
  • Acudir a la oficina de admisión o a la zona naval más cercana para verificar la talla mínima.
  • Completar y remitir el expediente virtual.
  • Generar el comprobante de pago por derecho de admisión (S/238,80) y efectuar el pago en el Banco de la Nación.
  • Enviar el comprobante para obtener el carnet de postulante.
  • Descargar e imprimir el carnet junto con la documentación requerida.
  • Presentar los documentos en la oficina correspondiente para el sellado del carnet.
  • Participar en la evaluación médica, cuyo costo es de S/844,00 para varones y S/864,00 para damas.

Los postulantes que residen fuera de Lima pueden realizar parte del proceso mediante las oficinas descentralizadas ubicadas en Iquitos, Piura, Pucallpa, Lima y Arequipa.

¿Qué beneficios tendrá estudiar en la Escuela Naval del Perú?

Quienes logren ingresar accederán a una formación integral basada en seis pilares: naval, académico, físico, ético-moral, náutico y sociocultural.

Durante su etapa de formación, los cadetes contarán con los siguientes beneficios:

  • Asignaciones económicas: Propinas mensuales y viáticos para viajes de instrucción.
  • Desarrollo deportivo: Práctica de deportes náuticos y representación institucional en competencias nacionales e internacionales.
  • Internacionalización y convenios: Becas en academias navales del extranjero y cursos de inglés en centros especializados.
  • Bienestar y desarrollo profesional: Atención médica integral y prácticas preprofesionales tanto dentro como fuera del país.
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