Línea 1 del Metro de Lima anuncia extensión de carreras: estos son los nuevos horarios en julio
El sistema de trenes eléctricos, supervisado por el MTC, detalló la franja horaria que regirá de lunes a domingo, como parte de la ampliación de viajes que aplicará durante este mes.
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La Línea 1 del Metro de Lima dio a conocer los nuevos horarios que ofrecerá durante julio, como parte de la extensión de viajes que aplicará este mes. A través de sus redes oficiales, el sistema de transporte público detalló la franja horaria que regirá de lunes a viernes, así como los sábados y domingos en la ruta que va desde las estaciones Villa El Salvador hasta Bayóvar, en el distrito de San Juan de Lurigancho, e incluye los intervalos de paso entre cada tren.
El servicio, operado por la empresa concesionaria Tren Urbano de Lima y supervisado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), recomendó a sus usuarios revisar esta información para planificar sus viajes con anticipación y evitar contratiempos durante el uso de la plataforma.
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Franja horaria de la Línea 1 del Metro de Lima durante julio
Lunes a viernes
- 5.00 a. m. a 5.50 a. m.: intervalo de 10 minutos
- 5.50 a. m. a 6.18 a. m.: intervalo de 4 minutos
- 6.18 a. m. a 9.27 a. m.: intervalo de 3 minutos
- 9.27 a. m. a 3.37 p. m.: intervalo de 5 minutos
- 3.37 p. m. a 4.33 p. m.: intervalo de 4 minutos
- 4.33 p. m. a 8.12 p. m.: intervalo de 3 minutos
- 8.12 p. m. a 9.12 p. m.: intervalo de 4 minutos
- 9.12 p. m. a 10.00 p. m.: intervalo de 6 minutos
Sábados
- 5.00 a. m. a 6.00 a. m.: intervalo de 10 minutos
- 6.00 a. m. a 7.05 a. m.: intervalo de 5 minutos
- 7.05 a. m. a 8.44 a. m.: intervalo de 3.7 minutos
- 8.44 a. m. a 10.04 a. m.: intervalo de 4 minutos
- 10.04 a. m. a 11.04 a. m.: intervalo de 4.3 minutos
- 11.04 a. m. a 12.03 p. m.: intervalo de 4.5 minutos
- 12.03 p. m. a 1.07 p. m.: intervalo de 4 minutos
- 1.07 p. m. a 3.02 p. m.: intervalo de 3.5 minutos
- 3.02 p. m. a 7.04 p. m.: intervalo de 3.7 minutos
- 7.04 p. m. a 8.04 p. m.: intervalo de 4 minutos
- 8.04 p. m. a 9. 47 p. m.: intervalo de 4.7 minutos
- 9.47 p. m. a 10.00 p.m.: intervalo de 6.3 minutos
Domingos
- 5.30 a. m. a 6.06 a. m.: intervalo de 12 minutos
- 6.06 a. m. a 7.12 a. m.: intervalo de 11 minutos
- 7.12 a. m. a 8.08 a. m.: intervalo de 9.3 minutos
- 8.08 a. m. a 9.04 a. m.: intervalo de 8 minutos
- 9.04 a. m. a 11.04 p. m.: intervalo de 7.5 minutos
- 11.04 a. m. a 5.04 p. m.: intervalo de 6.7 minutos
- 5.04 p. m. a 6.58 p. m.: intervalo de 6 minutos
- 6.58 p. m. a 7.50 p. m.: intervalo de 6.5 minutos
- 7.50 p. m. a 9.49 p. m.: intervalo de 8.5 minutos
- 9.49 p. m. a 10.00 p. m.: intervalo de 11 minutos
Viajes adicionales durante el mes de julio en la Línea 1 del Metro de Lima
Con la aplicación de este nuevo sistema de horarios, la Línea 1 del Metro de Lima ofrecerá más viajes de lo habitual. De lunes a viernes, a los 444 viajes regulares se sumarán 76 adicionales; los sábados habrá 78 servicios más, además de los 418 regulares; y los domingos se añadirán 56 viajes a los 214 regulares.
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