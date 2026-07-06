¿En qué distritos de Lima será obligatorio izar la bandera del Perú? Revisa si podrías ser multado

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Con motivo de las Fiestas Patrias 2026, diversas municipalidades de Lima dispusieron el embanderamiento obligatorio de viviendas, edificios, instituciones y establecimientos comerciales. La medida busca promover el respeto por los símbolos patrios y el civismo durante las celebraciones por el 205.° aniversario de la Independencia del Perú.

Aunque la obligación es similar en la mayoría de distritos, las fechas de vigencia y las sanciones por incumplimiento varían según cada ordenanza o decreto de alcaldía. Revisa si tu distrito se encuentra en la lista y cuáles son las sanciones por incumplir la norma.

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¿Qué distritos exigen el embanderamiento y cuáles son las multas?

Cercado de Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima ordenó el embanderamiento obligatorio del 15 al 31 de julio en viviendas, edificios y establecimientos comerciales del Cercado de Lima.

La comuna indicó que la bandera debe colocarse en la parte superior central del inmueble y sujetarse mediante un asta. Además, recordó que los predios privados deben exhibir la bandera nacional sin escudo, mientras que las entidades públicas deben utilizar el pabellón nacional con escudo.

Quienes incumplan la disposición podrán recibir una multa de S/550. En el Centro Histórico, la sanción asciende a S/1.375, mientras que el uso indebido o la alteración de la bandera puede ser castigado con una multa de hasta S/5.500, de acuerdo con la Ordenanza N.° 2200.

Los Olivos

La Municipalidad de Los Olivos dispuso el embanderamiento general y obligatorio de viviendas, instituciones públicas y privadas, así como establecimientos comerciales durante todo el mes de julio.

La medida fue oficializada mediante el Decreto de Alcaldía N.° 001-2026 y busca promover el fervor patriótico, fortalecer la identidad nacional y fomentar el respeto por los símbolos patrios. La disposición alcanza a todos los inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción del distrito.

Independencia

La Municipalidad de Independencia dispuso el embanderamiento obligatorio de viviendas, instituciones públicas y privadas, así como establecimientos comerciales durante todo julio mediante el Decreto de Alcaldía N.° 012-2026-AL-MDI.

San Isidro

Mediante el Decreto de Alcaldía N.° 011-2026-ALC/MSI, la Municipalidad de San Isidro dispuso el embanderamiento obligatorio de viviendas, instituciones públicas y privadas, locales comerciales y demás predios del distrito hasta el 31 de julio.

La medida entró en vigor al día siguiente de su publicación en El Peruano. Asimismo, la comuna recomendó a los vecinos limpiar, reparar y pintar las fachadas de los inmuebles para mejorar el ornato del distrito durante las celebraciones patrias.

Miraflores

La Municipalidad de Miraflores estableció, mediante el Decreto de Alcaldía N.° 009-2026/MM, el embanderamiento obligatorio de viviendas, instituciones públicas y privadas, así como establecimientos comerciales.

La disposición busca fortalecer el fervor patriótico y promover el respeto por los símbolos nacionales durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

Surco

La Municipalidad de Santiago de Surco oficializó el embanderamiento general durante todo julio a través del Decreto de Alcaldía N.° 010-2026/MSS.

La medida comprende viviendas, instituciones y locales comerciales, con el propósito de fortalecer el espíritu cívico, fomentar el respeto por los emblemas nacionales y reafirmar la identidad del país.

Barranco

La Municipalidad de Barranco dispuso el embanderamiento general mediante el Decreto de Alcaldía N.° 009-2026-MDB, aplicable durante todo julio.

La norma establece que las banderas deberán colocarse con su respectiva asta y mantenerse en buen estado de conservación y limpieza.

Jesús María

A través del Decreto de Alcaldía N.° 006-2026-MDJM, la Municipalidad de Jesús María ordenó el embanderamiento obligatorio durante todo el mes de julio.

La disposición precisa que los predios privados deberán exhibir la bandera nacional sin escudo, conforme a la Ley N.° 32251, mientras que el pabellón nacional con escudo queda reservado para las entidades del Estado. Además, las banderas deberán mantenerse limpias y en buen estado.

Magdalena del Mar

La Municipalidad de Magdalena del Mar anunció, mediante el Decreto de Alcaldía N.° 007-2024-DA-MDMM, el embanderamiento obligatorio de viviendas, instituciones públicas y privadas, así como establecimientos comerciales durante todo julio.

La comuna advirtió que el incumplimiento será sancionado con una multa equivalente al 10% de una UIT, es decir, S/550.

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