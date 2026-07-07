José María Balcázar anuncia que invitará a Keiko Fujimori a Palacio de Gobierno: "Será la semana que viene"

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Tras la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta electoral, José María Balcázar anunció que se reunirá formalmente con Keiko Fujimori dentro del marco del protocolo de transferencia de mando. “La vamos a invitar a Palacio la semana que viene”, mencionó el mandatario vía Exitosa.

En esa línea, Balcázar rechazó que haya existido alguna "omisión" de su parte, ante los cuestionamientos de quienes señalaban que no había saludado la victoria de la lideresa de Fuerza Popular.

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“Yo la he felicitado a la presidenta el mismo día desde el Cusco (...) Hemos conversado y la he felicitado como corresponde”, aclaró.

Además, con el inicio del proceso de transición oficial este lunes 6 de julio, el jefe de Estado indicó que se están brindando todas las facilidades para que el nuevo equipo de gobierno pueda “tomar la posta sin ningún problema”.

Del mismo modo, señaló que las obras ejecutadas bajo su gestión se dieron bajo un “estado austero".

Polarización en el país por los resultados

El jefe de Estado también reconoció la polarización y descontento que vive el país debido al estrecho margen de los resultados electorales.

“Lo que se necesita aquí en este momento es una especie de encuentro con el país. Ganar las elecciones tan ajustadamente y en la forma en que la otra parte se encuentra descontenta, la gente expresa eso. Yo creo que a la presidenta le conviene en este momento, como nunca, tender puentes; es la única forma de poder [gobernar]”, mencionó Balcázar.

Encuentro con Roberto Sánchez y las exigencias de la deuda social

Por otro lado, el mandatario se refirió a la agenda de reuniones que viene sosteniendo con diversos políticos, entre ellas, el encuentro con el excandidato presidencial Roberto Sánchez, quien cuestionó la forma en que se distribuiría el crédito suplementario.

Balcázar detalló que durante el encuentro revisaron las cifras presupuestales, tanto de los proyectos en marcha como de los fondos destinados a acciones pendientes con el Estado.

“[Roberto Sánchez] estaba muy preocupado por la deuda social y le hemos mostrado las cifras que hemos considerado. En ese sentido, ellos consideran que debió ser mucho más extensivo, por ejemplo, el pago inmediato y en un solo tramo para los maestros cesantes y jubilados, lo mismo para los profesores universitarios y los trabajadores CAS”, señaló el presidente.