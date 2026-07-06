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Contraloría inicia investigación por viajes de José María Balcázar que superan el millón de soles

El equipo de control revisará el uso de fondos del Despacho Presidencial tras darse a conocer que, en solo cuatro meses, José María Balcázar gastó más de un millón de soles en vuelos al interior del país. En total se registraron 19 traslados, de los cuales 11 fueron hacia Lambayeque, su región de origen.

José María Balcázar gastó más de un millón de soles en viajes al interior del país.
José María Balcázar gastó más de un millón de soles en viajes al interior del país. | Difusión
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La Contraloría General de la República inició diligencias en el Despacho Presidencial tras revelarse que los viajes al interior del país del mandatario José María Balcázar Zelada superan el millón de soles.

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Mediante un oficio, la institución notificó el "inicio de Servicio Relacionado de Recopilación de Información", ordenando que se brinden todas las facilidades al equipo de especialistas para que revisen las cuentas de Palacio de Gobierno.

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Tras la publicación de un reportaje de Cuarto Poder, se dio a conocer que el jefe de Estado gastó 1 millón 124 mil soles de fondos públicos en pasajes y viáticos durante sus primeros cuatro meses de gestión.

El dinero se utilizó para financiar un total de 19 viajes nacionales, pero lo resaltante es que 11 de esos desplazamientos tuvieron como único destino Lambayeque, región de origen del presidente.

De acuerdo con los registros oficiales de vuelo, la logística del Estado —que incluye vehículos del Ejército, helicópteros y hasta el propio avión presidencial Boeing 737-500— se activaba con frecuencia para cumplir con agendas que coincidían con fines de semana, feriados, como Semana Santa, o días en los que no se consignaba ninguna actividad pública u oficial.

Fuentes técnicas detallaron que solo el combustible del avión presidencial para ir al norte costó cerca de un cuarto de millón de soles. A esto se suman miles de soles perdidos en viajes que el mandatario cancelaba a última hora, cuando sus comitivas de seguridad ya estaban hospedadas en el lugar de destino.

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Además, esta situación provocó el reclamo del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, quien cuestionó que se derroche dinero público mientras la región sufre el recorte de sus obras más urgentes.

La autoridad cuestionó que el presupuesto para el drenaje pluvial de Chiclayo —que comprende red de tuberías, canales y rejillas subterráneas— se redujera de 103 millones de soles a solo 9,9 millones de soles, hecho que perjudica a la población frente al fenómeno de El Niño.

Oficio de la Contraloría donde se indica el inicio de la recopilación de información sobre los viajes de José María Balcázar.

Oficio de la Contraloría donde se indica el inicio de la recopilación de información sobre los viajes de José María Balcázar.

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