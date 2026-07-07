José María Balcázar no descarta el indulto a Pedro Castillo: "Tengo que tener un sustento jurídico"

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José María Balcázar, presidente interino, no descartó la posibilidad de otorgar una gracia presidencial al expresidente Pedro Castillo. Sus declaraciones se producen luego de que la Comisión de Gracias Presidenciales rechazara la solicitud para que el exmandatario acceda a este beneficio.

'Si bien es una facultad presidencial, tengo que tener un sustento jurídico y constitucional. En esa virtud, esperaré para ver qué es lo que pide o no el señor expresidente de la República', señaló el mandatario en diálogo con Exitosa.

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El presidente fue consultado sobre si el tema fue abordado durante su reunión con integrantes de Juntos por el Perú, entre quienes se encontraban familiares de Castillo. Balcázar negó que el asunto hubiera formado parte de la agenda.

'No fue parte de la agenda, pero yo deslicé el tema de que había circunstancias en las que se reclamaba en las calles por el indulto presidencial. Les comenté que, hasta el momento, no se ha presentado ninguna reclamación frente a la decisión de la Comisión de Indultos, que había declarado improcedente la solicitud', afirmó.

José María Balcázar asegura que un indulto a Castillo ayudaría a 'pacificar' la nación

Semanas atrás, el presidente había señalado que un eventual indulto al exmandatario Pedro Castillo podría formar parte de un nuevo proceso para el país. Según Balcázar, una decisión de ese tipo contribuiría a la 'pacificación del país'.

'Tenemos que hacer un punto de quiebre, algo como hicieron los españoles tras la caída de Franco o los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los alemanes depusieron intereses personales y políticos, y se unieron para construir un país moderno y nuevo. Vean cómo se han desarrollado', sostuvo.

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Como se recuerda, Pedro Castillo se encuentra en prisión tras ser declarado culpable del delito de conspiración por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Al respecto, Balcázar consideró que un eventual gobierno de Keiko Fujimori podría respaldar una medida de ese tipo.

'En realidad, lo que necesita el país, si ganara, por ejemplo, la lideresa de Fuerza Popular, es llegar a consensos. No se puede gobernar un país dividido', manifestó.