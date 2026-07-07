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Tania Pariona cuestiona ley que evita que policías y militares sean juzgados en fuero común: "Repite el patrón de impunidad"

Durante una entrevista, la excongresista criticó que esta legislación favorece la autoinvestigación de los uniformados y pone en riesgo los derechos humanos.

Tania Pariona criticó ley que evita que uniformados sean juzgados en fueros comunes | Composición: LR.
Tania Pariona criticó ley que evita que uniformados sean juzgados en fueros comunes | Composición: LR.
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Tania Pariona, secretaria general de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), aseguró que la ley que impide que policías y militares sean juzgados en el fuero común forma parte de una tendencia impulsada por diversos grupos del actual Parlamento —principalmente el fujimorismo— para promover una agenda contraria a los derechos humanos. Durante una entrevista con Rosa María Palacios en el programa 'Sin Guion', de La República, la excongresista expuso sus puntos de vista.

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"Esta ley amplía el concepto de delito de función y permite que las propias instituciones se autoinvestiguen (...). Terminamos repitiendo el patrón de impunidad. Ojalá sea observada y no se consolide, porque significaría la consolidación de un régimen de impunidad que viene desde el pasado", indicó.

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Pariona señaló que, desde la CNDDHH, buscan velar por las personas afectadas por este tipo de iniciativas. Asimismo, consideró que el acoso contra los jueces que deciden inaplicar estas leyes es un claro síntoma del deterioro democrático.

"Hay varias acciones que debemos emprender. Una de ellas es defender el Estado de derecho en nuestro país. Debemos recuperar el equilibrio de poderes, garantizar justicia para las víctimas e independencia para los jueces. (...) Los jueces no aplican estas leyes porque contravienen el marco jurídico de nuestro país; aquí se busca legalizar la impunidad", apuntó.

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Crítica al fujimorismo

Pariona también fue crítica con el fujimorismo. A pocos días de que Keiko Fujimori asuma la Presidencia del Perú, la exparlamentaria sostuvo que no ve señales de que Fuerza Popular vaya a modificar su postura respecto a los derechos humanos.

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"Si no han cambiado en décadas, no creo que eso ocurra de aquí en adelante. Lo que tenemos que entender los peruanos es por qué hemos llegado a este nivel", afirmó.

Además, expresó su preocupación por los espacios dedicados a preservar la memoria histórica del país. "No solo está el Lugar de la Memoria (LUM); también el memorial El Ojo que Llora, que ha sufrido al menos ocho ataques contra su infraestructura y ha enfrentado intentos de la Municipalidad de destruirlo. Esto es un ataque contra las víctimas, porque se les quita un espacio donde pueden recordar a sus familiares", manifestó.

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