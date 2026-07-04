Bomberos peruanos del Grupo USAR regresan al país tras apoyar misión de rescate por terremotos en Venezuela: "Hemos dado lo mejor de nosotros"

La brigada permaneció varios días en las zonas afectadas por el terremoto en Venezuela apoyando las operaciones de emergencia junto a equipos internacionales. | Foto: composición LR

La brigada permaneció varios días en las zonas afectadas por el terremoto en Venezuela apoyando las operaciones de emergencia junto a equipos internacionales. | Foto: composición LR

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Tras concluir las labores de búsqueda y rescate por los terremotos ocurridos en Venezuela, más de 40 bomberos del Grupo USAR Perú retornaron este sábado a Lima. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, fueron recibidos por sus familiares y por el ministro del Interior, José Zapata, quien encabezó el reconocimiento a la delegación peruana.

La brigada permaneció varios días en las zonas afectadas apoyando las operaciones de emergencia junto a equipos internacionales. Su participación formó parte de la respuesta humanitaria impulsada por el Perú, que también incluyó el envío de 14 toneladas de ayuda para atender a la población damnificada.

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Bomberos del Grupo USAR Perú rescataron a una mujer atrapada durante casi tres días bajo los escombros

Uno de los hechos más destacados de la misión fue el rescate de una mujer de 60 años que permaneció atrapada bajo los escombros durante casi tres días. La operación fue resaltada por el ministro José Zapata, quien señaló que la intervención puso en evidencia el nivel de preparación y la experiencia del equipo especializado en estructuras colapsadas.

En la ceremonia también se reconoció la labor de Kaira, una perrita de los USAR, por su participación en las tareas de búsqueda. Zapata agradeció el compromiso demostrado por toda la delegación y afirmó que su trabajo permitió representar al Perú en una de las emergencias más complejas registradas recientemente en la región y reafirmó el carácter humanitario de la misión.

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Familiares y autoridades recibieron a la brigada peruana tras culminar la misión humanitaria en Venezuela

La emoción marcó el reencuentro entre los rescatistas y sus familias. Mientras se desarrollaba la ceremonia oficial, decenas de personas aguardaban la salida de la delegación con flores, abrazos y aplausos. Entre ellas estuvo Basilisa Castañeda, quien esperó el regreso de sus hijos Alex y Rosmery Contreras tras varios días de incertidumbre.

Las experiencias vividas durante la misión también fueron compartidas por los integrantes del Grupo USAR Perú. Carlos Gallardo expresó su satisfacción por haber contribuido con las labores de rescate y agradeció el apoyo recibido para concretar el despliegue. José Antonio del Risco recordó que las operaciones se realizaron bajo condiciones especialmente exigentes debido a las altas temperaturas. "Todas las situaciones son desfavorables en Venezuela, pero hemos dado lo mejor de nosotros", manifestó.

A ello se sumó el balance del comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Juan Carlos Morales, quien informó que la brigada trabajó de forma ininterrumpida en los sectores más afectados de La Guaira y Caracas.