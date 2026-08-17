Dos amigos de El Agustino hacen historia en la UNI: ocupan el primer y segundo puesto entre más de 5.000 postulantes

Ambos jóvenes, del colegio Juventud Científica, se destacaron entre más de 5,000 postulantes, lo que representa un motivo de orgullo para su institución y sus familias. | Foto: difusión/Composición LR

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Maikel Fabrizio Alejos Lapa y Javier Reyes Zeballos, dos amigos de 17 años de El Agustino, alcanzaron el primer y segundo puesto del cómputo general, respectivamente, en el proceso de admisión UNI 2026-II. Ambos estudian en el colegio Juventud Científica y lograron sobresalir entre más de 5.000 jóvenes que buscaron ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería.

Maikel obtuvo el máximo puntaje general y consiguió una vacante en Ingeniería Industrial, mientras Javier quedó inmediatamente detrás de su compañero e ingresó a Ingeniería Económica. El colegio también consiguió que otros seis de sus estudiantes alcanzaran una vacante en este proceso de admisión.

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¿Quiénes son Maikel Alejos y Javier Reyes, los escolares que lideraron el examen de admisión UNI 2026-II?

Para llegar a la primera posición, Maikel mantuvo una exigente rutina de preparación. El escolar llegó a estudiar durante más de 12 horas al día y dejó temporalmente de practicar fútbol para dedicar más tiempo a su objetivo de ingresar a la UNI.

El resultado se suma a otros logros obtenidos antes de cumplir la mayoría de edad. Maikel acumula nueve ingresos universitarios y ha destacado en procesos de instituciones como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Universidad Nacional del Callao (UNAC), Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur (UNTELS) y Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Su interés por las matemáticas también lo llevó a participar anteriormente en concursos interescolares.

Javier cuenta igualmente con antecedentes académicos destacados. Antes de conseguir el segundo puesto general e ingresar a Ingeniería Económica, había alcanzado primeros lugares en procesos de admisión de universidades como la UNI, UNMSM, UNAC, UNALM y PUCP.

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De estudiar juntos en El Agustino a superar a más de 5.000 postulantes de la UNI

La preparación para el examen también estuvo marcada por la amistad entre ambos escolares. Durante varios meses estudiaron juntos, resolvieron ejercicios e intercambiaron métodos para enfrentar los problemas que encontraban durante su preparación.

En lugar de asumir el proceso como una rivalidad, los jóvenes utilizaron sus resultados como una forma de exigirse académicamente. Finalmente, ambos terminaron ocupando consecutivamente las dos posiciones más altas del cómputo general.

El resultado también alcanzó a otros estudiantes de Juventud Científica. Además de Maikel y Javier, seis escolares del mismo colegio obtuvieron una vacante en la UNI durante el proceso 2026-II. Los dos primeros puestos comenzarán ahora su formación universitaria en carreras diferentes después de haber compartido la preparación para uno de sus principales objetivos académicos.