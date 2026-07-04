Cancillería confirma 3 peruanos fallecidos y 7 desaparecidos tras devastadores terremotos en Venezuela

Más de 15.000 personas sin vivienda tras emergencia en Venezuela | Foto: AFP

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El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que tres ciudadanos peruanos fallecieron y otros siete permanecen desaparecidos tras los terremotos que azotaron Venezuela el 24 de junio, en medio de una emergencia que ha dejado miles de víctimas y una profunda crisis humanitaria en ese país.

El balance oficial más reciente, citado este viernes, da cuenta de al menos 2.645 muertos. Doce mil 666 heridos y más de 15.000 personas sin vivienda, lo que ha complicado las labores de rescate, comunicación y atención en las zonas más golpeadas.

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En ese contexto, la Cancillería informó que la Sección de Intereses del Perú en Caracas mantiene contacto permanente con los connacionales y coordina acciones con las autoridades locales para su búsqueda, asistencia y eventual evacuación. Las gestiones se desarrollan en una zona de acceso limitado por los daños ocasionados tras las réplicas.

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La cartera precisó, además, que el fallecimiento de los tres peruanos fue comunicado por sus familiares, mientras que otros 13 compatriotas reciben asistencia consular, entre ellos menores de edad, personas adultas, madres y mujeres gestantes. La atención prioriza el caso de una familia con un menor de edad peruano en situación de vulnerabilidad.

Balance oficial de víctimas y crisis humanitaria en Venezuela tras terremotos

Asistencia consular y labores en zona de desastre

Pese a las restricciones en la zona afectada, la representación consular peruana mantiene acceso a La Guaira y continúa desplegando acciones de asistencia en favor de los connacionales. La Cancillería remarcó que también realiza coordinaciones con autoridades locales para garantizar apoyo humanitario en las áreas más golpeadas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores exhortó a los familiares de los peruanos en Venezuela a mantenerse atentos a los canales oficiales, debido a la congestión de la línea telefónica de emergencia por el alto volumen de llamadas y las interrupciones en las comunicaciones.

Finalmente, recordó que la línea de emergencia habilitada es el (00) 584142224598 y que también se encuentra disponible el correo electrónico info@consulperu-caracas.com para consultas y coordinación de asistencia.

Bomberos peruanos regresan tras misión de rescate en Venezuela

Un grupo de más de 40 bomberos peruanos y la can rescatista Kaira retornó al país tras participar durante una semana en labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela.

La delegación formó parte del equipo USAR del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, especializado en rescate en estructuras colapsadas. Durante su intervención, logró ubicar y rescatar con vida a una mujer de 60 años que permaneció atrapada durante casi tres días bajo los escombros, en una de las acciones más destacadas de la misión.

El grupo recibió un reconocimiento a su llegada por parte del Ministerio del Interior, que destacó su labor humanitaria y el despliegue realizado en coordinación con instituciones nacionales e internacionales. También se resaltó la participación de la perrita rescatista Kaira, quien fue distinguida por su desempeño en las operaciones.