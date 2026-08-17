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Cienciano - Botafogo: fecha, hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

Los equipos de Cienciano y Botafogo se enfrentarán en el estadio Olímpico Nilton Santos en el duelo de vuelta por los octavos de final del torneo internacional.

Cienciano y Botafogo se enfrentan en la revancha por la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana/Brasileirao/composición LR
Cienciano y Botafogo se enfrentan en la revancha por la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana/Brasileirao/composición LR
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Cienciano busca sellar su pase a la siguiente fase de la Copa Sudamericana 2026. Los dirigidos por Horacio Melgarejo visitarán a Botafogo con el objetivo de mantener la ventaja conseguida en Cusco. El ‘Papá’ ganó 6-1 en el partido de ida y ahora le tocará la dura misión de jugar en Brasil ante uno de los rivales más fuertes del torneo.

Por el lado del cuadro brasileño, necesita recuperarse luego de la derrota en Cusco. Incluso, en su duelo más reciente por el torneo local, cayó 1-0 ante Vitória en el Brasileirao. Para el enfrentamiento ante Cienciano, deberá ganar como mínimo por 5 goles de diferencia si quiere forzar la tanda de penales.

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¿Cuándo juega Cienciano - Botafogo?

Peruanos y brasileños se enfrentan este jueves 20 de agosto en el estadio Olímpico Nilton Santos, ubicado en Río de Janeiro. Este escenario tiene capacidad para albergar a más de 46.000 espectadores.

¿A qué hora juega Cienciano - Botafogo?

El encuentro arrancará desde las 7.30 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (21/08)

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¿En qué canal ver Cienciano - Botafogo?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Cienciano y Botafogo por el canal DSports. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por la Copa Sudamericana.

Pronósticos para el Cienciano - Botafogo

Las principales casas de apuestas dan como gran favorito a Botafogo sobre Cienciano.

  • Betsson: gana Cienciano (16,00), empate (8,00), gana Botafogo (1,11)
  • Betano: gana Cienciano (16,50), empate (8,75), gana Botafogo (1,14)
  • Bet365: gana Cienciano (15,00), empate (8,50), gana Botafogo (1,11)
  • 1XBet: gana Cienciano (16,00), empate (8,00), gana Botafogo (1,11)
  • Caliente: gana Cienciano (16,00), empate (8,00), gana Botafogo (1,11)
  • Doradobet: gana Cienciano (16,00), empate (8,00), gana Botafogo (1,11).
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