Mujer fallece frente a su esposo en la Panamericana Sur tras quedar varada por deslizamientos en Arequipa
La víctima, identificada como María Jesús Rocha Parcana, caminaba con su esposo tras sufrir interrupciones en la ruta. La Policía Nacional investiga las causas de su muerte y resguarda el cuerpo en el lugar.
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Una mujer falleció durante la noche del lunes 17 de agosto mientras se desplazaba a pie por la carretera Panamericana Sur, en el sector de Quebrada Honda, distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, Arequipa. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional, la víctima habría sufrido una descompensación luego de realizar una larga caminata debido a los transbordos ocasionados por derrumbes y deslizamientos registrados en la zona.
El hecho ocurrió aproximadamente a las 9.00 p. m. La víctima fue identificada como María Jesús Rocha Parcana, quien se encontraba desplazándose junto a su esposo, Carlos Espino Uribe, de 64 años.
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Según el reporte del Destacamento Desconcentrado de Protección de Carreteras (DESDPC) PNP Atico, Espino Uribe comunicó a los agentes policiales el fallecimiento de su esposa. El hombre habría explicado que ambos tuvieron que continuar su recorrido a pie debido a las interrupciones generadas en la vía por los deslizamientos.
La mujer se habría descompensado durante el trayecto y, pese a la situación, no logró recuperarse. La información sobre la causa exacta de su muerte todavía se encuentra pendiente de las diligencias correspondientes.
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Derrumbes provocaron transbordos en la Panamericana Sur
Los deslizamientos registrados en este tramo de la Panamericana Sur obligaron a los viajeros a realizar transbordos y desplazarse a pie para continuar sus recorridos. Esta situación habría generado la extensa caminata que realizó la pareja antes del fallecimiento de Rocha Parcana.
Tras comunicar lo ocurrido a la Policía, Carlos Espino Uribe fue trasladado a un establecimiento de salud para recibir atención médica. Posteriormente, permaneció durante la noche en la dependencia policial.
Mientras tanto, el cuerpo de María Jesús Rocha Parcana permanece en el kilómetro 730 de la carretera Panamericana Sur, en el sector Quebrada Honda, bajo resguardo policial.
Los agentes del DESDPC PNP Atico permanecen en el lugar mientras se espera la llegada de las autoridades del Ministerio Público, quienes deberán realizar las diligencias correspondientes y determinar las circunstancias y causa del fallecimiento.