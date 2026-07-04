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La noche del viernes 3 de julio se confirmó la muerte de la actriz Yorgelys Delgado y de su madre, Gladys Escalona de Delgado. Antes de que hallaran los restos de las venezolanas, el cantante René Velazco fue uno de los artistas que más se preocupó por ellas y en diversas oportunidades pidió apoyo para rescatarlas del edificio Coral Beach, ubicado en La Guaira, donde habían quedado atrapadas tras los dos terremotos registrados el 24 de junio.

René Velazco, exintegrante de Salserín, utilizó sus redes sociales durante los últimos días para pedir que rescaten a su amiga Yorgelis del Carmen Delgado Escalona, con quien trabajó en la telenovela juvenil 'Entre tú y yo' (1997).

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René Velazco dedica sentida despedida a Yorgelys Delgado

En su cuenta de Instagram, el cantante venezolano compartió el comunicado que difundió la familia de Yorgelys Delgado y Gladys Escalona, donde se confirmó que las venezolanas fueron encontradas sin vida, luego de varios días de búsqueda. “Hoy nos toca despedirlas con el corazón roto, pero también con amor, gratitud y respeto por sus vidas, por sus historias y por la huella que dejan en quienes las conocieron”, se pudo leer en el obituario.

Asimismo, René Velazco compartió un video de él junto a Yorgelys Delgado, de la época en la que fueron protagonistas de 'Entre tú y yo'. “Por más que tú me digas que tienes tanto miedo y por más que te me escondas, yo quiero ir hacia ti. Parece irónico o profético que la letra de 'Miraré para arriba' era lo que muchos, sino es que todos los que te conocimos, teníamos como mantra en medio de esta tragedia”, expresó el exintegrante de Salserín.

Yorgelis Delgado también trabajó junto a los integrantes de Salserín en 'Entre tú y yo'. Foto: Instagram

Por otro lado, Velazco contó cómo recordará a la artista venezolana, quien perdió la vida a los 43 años. “Formaste parte de muchas vidas y ahora tú vivirás por siempre en cada canción, en cada baile y en cada tarde frente al televisor. Te recordaré cada vez que suene esta canción y sé que todos miraremos hacia arriba en busca siempre de ti”, expresó el cantante en sus redes.