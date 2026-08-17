Novia de Curwen es ampayada con otro hombre y tiktoker da curiosa declaración: “No es un beso en la boca, lo está saludando”
Carla Campos Salazar fue captada presuntamente besando a un joven a altas horas de la madrugada en una discoteca de Miraflores por 'Magaly TV: la firme'. El streamer Víctor Caballero 'Curwen' aseguró que el hecho no es una infidelidad.
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La influencer Carla Campos Salazar, quien contraerá matrimonio con Víctor Caballero, conocido como 'Curwen', fue captada aparentemente besando a un joven dentro de una discoteca de Miraflores a las 3.00 a. m. Las cámaras de 'Magaly TV: la firme' presentaron las imágenes, que generaron polémica en redes sociales.
Sin embargo, el propio Curwen negó que se tratara de una infidelidad y aseguró que el gesto no correspondería a un beso en la boca, pese a que las imágenes dirían lo contrario. "No es un beso en la boca, lo está saludando", sostuvo el streamer al ver las imágenes que le presentó el reportero de Magaly Medina.
Reportero le enseño las imágenes del ampay de Carla Campos Salazar a Curwen. Foto: ATV.
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Novia de Curwen es ampayada con otro hombre y streamer niega que sea infidelidad
Según las imágenes que presentó ‘Magaly TV: la firme’, Carla Campos Salazar, de 24 años, asistió a una discoteca de Miraflores el último sábado, donde fue captada bailando con un joven, de nombre Alonso Grimaldo. Cerca de las 3 de la madrugada, ambos se mostraron muy cercanos mientras bailaban y, debido al ángulo de la cámara, parecería que ella le da un beso al joven, quien además la toma de la cintura.
Ante esto, el reportero de Magaly Medina entrevistó al popular streamer ‘Curwen’, quien negó tajantemente que se tratara de una infidelidad. Según explicó, él tenía conocimiento de que su prometida acudiría a una discoteca y no considera que las imágenes muestren una conductora inapropiada.
“No es un beso en la boca, lo está saludando. El tipo es su amigo, no tengo ningún problema. Yo sigo con ella. No fui (a la discoteca) porque me quedé en mi casa mirando ‘X-Men’”, afirmó el influencer muy tranquilo.
“Yo sé que sería una tremenda bomba, pero no. Desafortunadamente, eso no es una infidelidad”, finalizó el conductor de ‘Brutalidad política.
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Magaly Medina se burla de las declaraciones de Curwen
Tras finalizar el reportaje, Magaly Medina tildó al streamer de ‘Curwen-Baigorria’, ya que, según ella, sí existió un beso y él no quiso admitirlo ante cámaras. “Le hemos enseñado las imágenes a este muchacho y a lo Alejandra Baigorria dice: ‘No, no se está besando, se está saludando. Nunca pensé decir esto, pero esos princesos también existen”, expuso la ‘urraca’ con su característico estilo.
Además, la conductora aseguró que Alonso Grimaldo, el chico con quien fue ampayada Carla Campos Salazar, es más atractivo que el streamer. “El chico es más guapo que tú, Curwen”, señaló.