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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 18 de agosto, según Jhan Sandoval

No te pierdas las recomendaciones y advertencias de Jhan Sandoval para cada signo. Prepárate para afrontar el día con confianza y conocimiento de lo que te espera.

Consulta el horóscopo de hoy, martes 18 de agosto
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¿Quieres saber qué te dicen los astros para este martes 18 de agosto? Revisa el horóscopo de HOY elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre sus predicciones más precisas para los 12 signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— y conoce qué se anuncia para tu signo en temas como el amor, trabajo, salud y otros aspectos de tu vida.

Horóscopo de hoy, martes 18 de agosto: predicciones para tu signo

  • Aries: No te gusta pedir ayuda, pero es indispensable que recibas colaboración de otras personas si deseas resolver cualquier inconveniente. En el amor, surge ese encuentro y tomarás decisiones.
  • Tauro: Evita imponerte si lo que deseas es cerrar ese acuerdo laboral o sociedad. Sé flexible y negocia. En el amor, no pases por alto cosas que te molestan por evitar conflictos. Necesitas aclarar.
  • Géminis: Tu necesidad por ver resultados puede conducirte a ser muy exigente con tu equipo de trabajo, evítalo. En el amor, algo se está enfriando. Sé reflexivo y pon de tu parte para que todo cambie.
  • Cáncer: Estás al borde del agotamiento y no estás escuchando las señales de tu cuerpo. Necesitas desconectarte y descansar. En el amor, evita los conflictos y toma cierta distancia para poder reflexionar.
  • Leo: Tienes ideas que sabes pueden conducirte al éxito y ganarle a la competencia. Compártelas, pero no te impongas si deseas tener el apoyo de tus compañeros. En el amor, momentos de pasión.
  • Virgo: Se harán evidentes algunos errores en tu gestión que no habías corregido a tiempo. Tendrás que dejar labores en marcha para poder corregir. En el amor, no discutas por asuntos sin importancia.
  • Libra: Un tema documentario o de permisos te impide realizar ese viaje o iniciar esa actividad laboral que deseas. Sé estratégico y agiliza el proceso. En el amor, evita más conflictos y busca conciliar.
  • Escorpio: Una amistad se comunicará contigo y te hará una oferta laboral muy conveniente. No dudes en aceptarla. En el amor, esa invitación puede ser el inicio de una relación saludable y positiva.
  • Sagitario: Estás dudando y no tomas decisiones. El tiempo sigue pasando y no puedes permitirlo. Decide por ese cambio de trabajo o mudanza, no te arrepentirás. En el amor, esa persona se comunicará.
  • Capricornio: Alguien que envidia tus logros pretenderá afectarte, pero no conseguirá sus objetivos debido a la protección que recibes de un superior. En el amor, llega una nueva oportunidad.
  • Acuario: Estás idealizando proyectos que te costará aterrizar por algún nivel de complejidad que no estás considerando. Replantea tus objetivos y hallarás las salidas. En el amor, vuelve la armonía. 
  • Piscis: Todo avanza lento y no estás haciendo algo al respecto para que las cosas puedan cambiar. Hoy recibes apoyo, pero el real cambio empezará cuando analices los errores cometidos y seas estratégico.


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