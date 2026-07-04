“Bienvenidos a casa y muchas gracias, héroes al servicio de la humanidad”

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Claudio Sáenz, brigadier mayor del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y líder del equipo USAR, se encontraba en su unidad cuando, este miércoles 24 de junio, un día aparentemente normal, escuchó que Venezuela y su ciudad, La Guaira, habían sido sacudidas por un doble terremoto.

Entonces no imaginó cuán mortales serían. Tampoco que la tragedia impactaría de lleno su vida y la de sus compañeros, que viajaron a ese país en una misión humanitaria.

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Claudio supo que en la zona que las autoridades venezolanas le asignaron había un edificio que había colapsado por completo, que los vecinos buscaban entre los escombros a sobrevivientes y que muchos no aparecían.

Tras varios días entre la destrucción y la esperanza, Claudio modula su voz quebrada: sacamos a una mujer de 60 años que había permanecido atrapada durante tres días.

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Pero fue Kaira, la perrita que integra el Programa de Búsqueda y Rescate con Canes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, la que jugó un papel clave en esa operación.

Kaira trabaja con el subteniente Daniel Herrera y ha sido entrenada durante varios años para actuar de manera coordinada en escenarios de desastres y estructuras colapsadas.

La noche del martes, Claudio, Daniel, Kaira y los más de 40 integrantes del Grupo USAR del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú retornaron al país luego de una semana de intensa labor de búsqueda y rescate en Venezuela.

Fueron recibidos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez por el ministro del Interior, José Zapata Morante, quien, con un mensaje de profundo orgullo y gratitud, destacó que la delegación peruana cumplió una misión humanitaria, llevó la solidaridad del pueblo peruano y dejó en alto el nombre del Perú con su profesionalismo, valentía y compromiso con la vida.

Zapata resaltó el exitoso rescate de una mujer de 60 años que permaneció atrapada durante casi tres días bajo los escombros, lo que evidencia la alta preparación y capacidad operativa del equipo nacional. “Cuando se trata de salvar vidas, no existen fronteras”, afirmó.

En ese contexto, otorgó un reconocimiento especial a Kaira por su destacada participación en las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas. Además, agradeció la entrega de cada uno de los integrantes de la misión.

El titular del Mininter recordó que días atrás fue él mismo quien despidió a la brigada antes de su partida para apoyar al pueblo venezolano. En esa línea, destacó que el traslado de los hombres de rojo a Venezuela fue posible gracias al trabajo articulado entre el Gobierno del Perú, la aerolínea Latam y la ONG Perú Pendiente.

“En nombre del Gobierno del Perú, del Ministerio del Interior y del pueblo peruano, gracias por su entrega, su vocación de servicio y por hacer que todos los peruanos nos sintamos orgullosos de cada uno de ustedes. Bienvenidos a casa y muchas gracias, héroes al servicio de la humanidad”, expresó Zapata.

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Los bomberos voluntarios pertenecen al Grupo USAR Perú, unidad altamente especializada en la localización, extracción y estabilización de personas atrapadas en espacios confinados, estructuras colapsadas y escombros ocasionados por desastres naturales o tecnológicos.

Como se sabe, el Gobierno peruano también envió 14 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela para contribuir con la atención de las familias damnificadas y respaldar las acciones de asistencia desplegadas en las zonas afectadas.

La noche del martes, la delegación también fue recibida por el comandante general del CGBVP, brigadier general CBP Juan Carlos Morales; la presidenta de la ONG Perú Pendiente, Vanessa Vásquez; así como representantes de Latam, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Superintendencia Nacional de Migraciones.