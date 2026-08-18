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Gremios de transporte de Lima y Callao convocan a paro el 25 de agosto si el Gobierno no atiende sus reclamos

Aseguran que la medida podría cancelarse si se concreta la audiencia solicitada. Los transportistas piden comprensión a los usuarios ante la posible suspensión del servicio.

La Unión Gremial solicita una reunión urgente con el Ejecutivo para abordar los problemas de extorsión y sicariato que afectan a trabajadores y directivos del sector.
La Unión Gremial solicita una reunión urgente con el Ejecutivo para abordar los problemas de extorsión y sicariato que afectan a trabajadores y directivos del sector. | Foto: Composición LR
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Los gremios de transporte urbano de Lima y Callao anunciaron una paralización del servicio para el martes 25 de agosto ante la falta de respuestas del Gobierno frente a los casos de extorsión, sicariato y ataques contra trabajadores y directivos del sector. La medida fue comunicada por la Unión Gremial de Lima-Callao, que exige una reunión con el Ejecutivo para conocer qué acciones de seguridad se aplicarán ante el avance de la criminalidad.

La convocatoria podría quedar sin efecto si, antes de la fecha prevista, el Gobierno concede la audiencia solicitada por los transportistas. Los gremios aseguran que buscan conocer si existe un plan de seguridad, cómo se viene ejecutando y si contempla las propuestas presentadas por sus organizaciones para proteger a conductores, cobradores, pasajeros y responsables de las empresas de transporte.

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Transportistas denuncian extorsiones y asesinatos en Lima y Callao

Las organizaciones señalaron que durante agosto se han producido nuevos ataques contra personas vinculadas al transporte público. Entre los casos mencionaron el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, de 69 años, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, ocurrido el 6 de agosto en Los Olivos. En el mismo ataque, ejecutado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta, su esposa resultó herida.

Los gremios sostienen que estas agresiones forman parte de una problemática mayor relacionada con organizaciones dedicadas a la extorsión y el sicariato. También denunciaron que el cobro de cupos afecta económicamente a las empresas y repercute en la prestación del servicio. Ante ese escenario, plantearon reforzar las unidades policiales y fiscales especializadas, controlar las comunicaciones desde los centros penitenciarios y aumentar la presencia policial en corredores y paraderos considerados de mayor riesgo.

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Paro del 25 de agosto podría levantarse si el Gobierno concede una reunión

La Unión Gremial de Lima-Callao afirmó que ya solicitó en diversas oportunidades una audiencia con la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, pero indicó que hasta el momento el encuentro no ha sido concedido. Según el comunicado, los transportistas buscan que el Ejecutivo detalle la estrategia que aplicará para enfrentar los ataques contra el sector.

La paralización fue planteada como una medida de presión para obtener respuestas concretas, aunque los gremios precisaron que será suspendida si se instala antes una mesa de trabajo efectiva. Las organizaciones señalaron que mantienen su disposición al diálogo y que la protesta será pacífica. También pidieron comprensión a los usuarios ante una eventual suspensión del servicio en Lima y Callao.

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