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Boca Juniors vs Recoleta EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

El partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre los equipos de Boca Juniors y Recoleta se disputará en el estadio Defensores del Chaco.

Boca Juniors visita a Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana/composición LR
Boca Juniors visita a Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana. Foto: Sudamericana/composición LR
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Boca Juniors vs Recoleta EN VIVO juegan HOY martes 18 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El cuadro ‘xeneize’ va por el pase a la siguiente fase. Luego del triunfo por 3-1 en el partido de ida, Boca Juniors solo necesita de un empate para sellar su clasificación. En cuanto a Recoleta, deberá hacerse fuerte de local y por lo menos igualar el marcador global para llegar a la tanda de penales.

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Canal para ver Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

El partido entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y Disney+ Premium.

Horarios por país del partido Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

El duelo entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta se disputará este martes 18 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (miércoles 19/08)

Estadio donde se juega Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

Boca Juniors y Deportivo Recoleta disputarán este encuentro en el estadio Defensores del Chaco. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 40.000 espectadores.

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Pronóstico de Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Boca Juniors sobre Deportivo Recoleta.

  • Betsson: gana Boca Juniors (1,60), empate (3,60), gana Recoleta (5,40)
  • Betano: gana Boca Juniors (1,67), empate (3,75), gana Recoleta (5,40)
  • Bet365: gana Boca Juniors (1,67), empate (3,70), gana Recoleta (5,25)
  • 1XBet: gana Boca Juniors (1,72), empate (3,79), gana Recoleta (5,67)
  • Caliente: gana Boca Juniors (1,68), empate (3,85), gana Recoleta (5,40)
  • Doradobet: gana Boca Juniors (1,70), empate (4,00), gana Recoleta (4,75).

Últimos partidos de Boca Juniors

  • Platense 1-1 Boca Juniors | 15.08.26
  • Boca Juniors 3-1 Recoleta | 11.08.26
  • Boca Juniors 1-1 Vélez Sarsfield | 8.08.26
  • Boca Juniors 1-0 Estudiantes de La Plata | 5.08.26
  • Newell’s 2-2 Boca Juniors | 2.08.26

Últimos partidos de Deportivo Recoleta

  • Recoleta 1-2 2 de Mayo | 14.08.26
  • Boca Juniors 3-1 Recoleta | 11.08.26
  • Rubio Ñú 1-3 Recoleta | 7.08.26
  • Recoleta 3-2 Nacional Asunción | 3.08.26
  • Libertad 4-1 Recoleta | 30.07.26
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