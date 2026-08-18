Boca Juniors vs Recoleta EN VIVO: hora y canal del partido de vuelta por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2026

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Boca Juniors vs Recoleta EN VIVO juegan HOY martes 18 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana), por la Copa Sudamericana. El partido se llevará a cabo en el estadio Defensores del Chaco, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

El cuadro ‘xeneize’ va por el pase a la siguiente fase. Luego del triunfo por 3-1 en el partido de ida, Boca Juniors solo necesita de un empate para sellar su clasificación. En cuanto a Recoleta, deberá hacerse fuerte de local y por lo menos igualar el marcador global para llegar a la tanda de penales.

Canal para ver Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

El partido entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta, por la Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de ESPN y Disney+ Premium.

Horarios por país del partido Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

El duelo entre Boca Juniors y Deportivo Recoleta se disputará este martes 18 de agosto, desde las 5.00 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 4.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (miércoles 19/08)

Estadio donde se juega Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

Boca Juniors y Deportivo Recoleta disputarán este encuentro en el estadio Defensores del Chaco. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 40.000 espectadores.

Pronóstico de Boca Juniors vs Deportivo Recoleta

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Boca Juniors sobre Deportivo Recoleta.

Betsson: gana Boca Juniors (1,60), empate (3,60), gana Recoleta (5,40)

Betano: gana Boca Juniors (1,67), empate (3,75), gana Recoleta (5,40)

Bet365: gana Boca Juniors (1,67), empate (3,70), gana Recoleta (5,25)

1XBet: gana Boca Juniors (1,72), empate (3,79), gana Recoleta (5,67)

Caliente: gana Boca Juniors (1,68), empate (3,85), gana Recoleta (5,40)

Doradobet: gana Boca Juniors (1,70), empate (4,00), gana Recoleta (4,75).

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