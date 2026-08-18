Jazmín Pinedo comparte su felicidad tras recibir su casa terminada en Uruguay: “Mi regalo adelantado”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Jazmín Pinedo viajó a Uruguay, donde reside su pareja, el empresario Pedro Araujo, para conocer la casa que ambos tienen en Punta del Este. La conductora de televisión compartió imágenes de los diferentes ambientes de la vivienda en sus redes sociales y expresó su emoción por este nuevo proyecto personal.

A pocas horas de cumplir años, este 19 de agosto, la popular ‘Chinita’ decidió mostrar el resultado de este proyecto y lo calificó como un “regalo adelantado”. “A unas horas de mi cumpleaños y con mucha ilusión quiero compartir con ustedes mi regalo adelantado!”, escribió.

Jazmín Pinedo muestra su nueva casa en Punta del Este

La nueva vivienda de Jazmín Pinedo está ubicada en Punta del Este, Uruguay, en un entorno descrito como un espacio entre el mar y el bosque. El diseño contemporáneo y los acabados elegidos para cada ambiente fueron mostrados por la conductora a través de sus redes sociales, donde permitió a sus seguidores conocer cómo quedó el inmueble.

La presentadora de 'Más espectáculos' no ocultó su orgullo al recorrer la casa completamente amoblada y mostrar algunos de sus principales espacios. El proyecto también representa un importante logro junto a su pareja, el empresario uruguayo Pedro Araujo, quien reside en dicho país.

“Este nuevo sueño llega después de mucha paciencia, esfuerzo y trabajo! Me siento tan agradecida con Dios en todos los sentidos!”, manifestó la conductora.

El viaje a Uruguay lo realizó junto a su hija, fruto de su relación con Gino Assereto. Durante su estadía, Jazmín Pinedo aprovechó para compartir con sus seguidores la emoción de recibir y conocer completamente terminada su nueva casa.