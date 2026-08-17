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Ministro de Justicia difunde "comunicado ciudadano" para presionar al Ejecutivo en cambio de sector del LUM

La carta está firmada por 21 ciudadanos, entre juristas, excongresistas y líderes de opinión. Destaca el aprista Jorge del Castillo, la excongresista Gladys Echaíz, el exministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso y el exministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz.

Ernesto Álvarez difunde comunicado ciudadano para insistir en trasladar el LUM al Ministerio de Justicia
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El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, difundió en sus redes sociales un pronunciamiento ciudadano para insistir al Gobierno de Keiko Fujimori sobre su propuesta de trasladar el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) del Ministerio de Cultura al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

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La segunda semana de agosto, el titular del MINJUSDH propuso el cambio de administración argumentando que el LUM aborda directamente la época de conflicto armado interno.

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Días después, este 17 de agosto, publicó en sus redes sociales un “pronunciamiento ciudadano” titulado “Carta abierta a la señora presidente de la República Keiko Fujimori ante las propuestas del señor ministro de Justicia, Dr. Ernesto Álvarez”.

La carta está firmada por 21 ciudadanos, entre juristas, excongresistas y líderes de opinión. Destaca el aprista Jorge del Castillo, la excongresista Gladys Echaíz, el exministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso y el exministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz.

En la misiva se respalda el cambio de sector del LUM indicando que “el sentido pedagógico está completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados”.

De igual forma, dan conformidad a la supuesta “necesidad” de una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque, según ellos, sus funciones son “sesgadas” y ha perdido “confiabilidad en la justicia supranacional” e “interferido en procesos judiciales peruanos”.

Ruth Luque rechaza propuesta de ministro Álvarez

En tanto, la propuesta del titular de Justicia ya ha encontrado rechazo en el Senado. La senadora Ruth Luque (Ahora Nación) indicó que el fujimorismo desde siempre ha mantenido un sesgo ideológico.

“Lo que aquí hay es un sesgo que ya el fujimorismo había hecho años atrás sobre el lugar de la memoria, que tiene un sesgo abiertamente ideológico. Este es un espacio de memoria. Qué bueno que hoy la gente lo visite más, ojalá que de verdad los políticos vayan, porque ellos han vendido una historia de que este espacio sería un espacio donde no está hablando de lo que ha sucedido”, declaró a RPP.

Explicó, además, que el “Ministerio de Justicia, por las políticas que desarrolla, está básicamente vinculado a gestiones respecto al Instituto Nacional Penitenciario, respecto a opiniones sobre modificaciones al Código Penal”, por lo tanto, “su gestión es distinta”.

“El Lugar de la Memoria, desde el momento que fue creada y desde el momento que fue respaldado por el sistema estatal, incluso por diversas embajadas, ha estado en el Ministerio de Cultura. Y hasta ahora, lo que se ha sabido, es una declaración del ministro de Justicia, cuando ni siquiera el actual ministro de Cultura ha opinado”, agregó.

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