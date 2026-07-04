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María Corina Machado insiste en su regreso a Venezuela tras terremoto que deja 2.645 muertos y 50.000 desaparecidos

María Corina Machado, líder opositora en el exilio, aseguró que su regreso a Venezuela podría ser clave para la estabilidad tras la tragedia.

La tragedia dejó al menos 2.645 muertos y más de 15.000 damnificados, destacando la crisis humanitaria en Venezuela. Foto: Composición LR/AFP
La tragedia dejó al menos 2.645 muertos y más de 15.000 damnificados, destacando la crisis humanitaria en Venezuela. Foto: Composición LR/AFP
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La líder opositora exiliada María Corina Machado afirmó, durante una conferencia por Zoom con corresponsales extranjeros, que su regreso a Venezuela podría actuar como un factor de estabilidad “después de la tragedia del 24 de junio”. Además, sostuvo que la emergencia dejó en evidencia que Caracas es un “Estado fallido”, sin capacidades suficientes para gestionar daños.

La opositora, también mencionada como ganadora del Premio Nobel de la Paz, agradeció el apoyo de Estados Unidos tanto en el plano humanitario como en el impulso a una transición política. “Estoy absolutamente convencida de que para facilitar el avance de un proceso de transición, mi presencia contribuye”, insistió.

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A nueve días del doble sismo, la desesperación domina a los damnificados. Muchos permanecen en calles o refugios improvisados en parques, sin certezas sobre su futuro. La ventana crítica de rescate, usualmente estimada en 72 horas, ya quedó atrás, pero entre las ruinas persisten la esperanza, el duelo y la exigencia de respuestas.

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Reporte de muertos se actualizó en 2.645 casos

En medio de este escenario político, Venezuela atraviesa una de sus peores crisis humanitarias, que dejó al menos 2.645 muertos, 12.666 heridos y más de 15.000 personas sin vivienda, según el último balance oficial citado este viernes. La tragedia golpeó con especial fuerza al estado La Guaira, considerado la zona cero de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, y también afectó a Caracas.

Mientras las brigadas de rescate comienzan a cerrar operaciones, familiares de las víctimas exigen mayor rapidez para recuperar los cuerpos que permanecen bajo los escombros.

La agencia AFP recogió testimonios de deudos que denuncian falta de maquinaria, demoras y abandono. “¿Y los muertos? ¿No son seres humanos también?”, reclamó Dalimer Díaz, quien busca recuperar los cuerpos de su madre, hermanos y sobrinos.

La incertidumbre crece porque el gobierno venezolano no informó una cifra oficial de desaparecidos. Sin embargo, Naciones Unidas estima que podrían llegar a 50.000. Además, las autoridades reportaron 885 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron totalmente, y 6.462 personas rescatadas con vida.

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