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El coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Asuntos Sociales, resultó herido durante un operativo policial ejecutado este martes 18 de agosto en la ciudad de Iquitos, región Loreto. El alto oficial recibió un impacto de proyectil de arma de fuego, según confirmó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola.

La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa, en la que Arriola precisó que el operativo se encontraba en desarrollo al momento de reportarse la lesión del coronel. "En este mismo momento se realiza una operación en Iquitos, en donde ha resultado herido por proyectil de arma de fuego el señor coronel Juan Carlos Montúfar", señaló el jefe policial.

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