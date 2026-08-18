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Piero Corvetto: JNJ envía al Ministerio Público hallazgos sobre su ratificación como jefe de la ONPE en 2024

La JNJ solicitó al Ministerio Público que Corvetto sea investigado por el presunto delito contra la administración pública.

Corvetto renunció a la ONPE luego de la demora en la entrega del material electoral en las elecciones generales 2026. Foto: Composición/LR
Corvetto renunció a la ONPE luego de la demora en la entrega del material electoral en las elecciones generales 2026. Foto: Composición/LR | Foto: Composición/LR
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) envió al Ministerio Público un informe con los hallazgos encontrados en el proceso de evaluación y ratificación de Piero Corvetto como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en 2024. De acuerdo con el documento de la JNJ, se identificaron hechos que, a su criterio, ameritan una investigación por el presunto delito contra la administración pública.

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Según la entidad, una de las principales observaciones es la adquisición de un terreno destinado a convertirse en la sede institucional de la ONPE. El informe señala que esta operación fue presentada como un logro de la gestión de Corvetto durante el proceso de ratificación, pese a que no se evidenciaban resultados materiales concretos.

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Además, el documento señala que desde 2022 ya existían denuncias públicas relacionadas con la compra y la falta de avances del proyecto.

La institución liderada por María Teresa Cabrera también cuestionó que hubo reconocimientos entregados a la ONPE como institución y que fueron considerados como méritos personales de Corvetto. Entre ellos figuran reconocimientos relacionados con asistencias técnicas realizadas por el organismo electoral en el ejercicio de sus funciones.

Otro aspecto observado está relacionado con publicaciones de la Editorial ONPE que fueron incluidas como mérito personal de su exjefe. El informe sostiene que el anterior Pleno de la JNJ debió determinar con mayor rigor cuál fue el nivel de participación institucional en la elaboración, edición y difusión de estas publicaciones, así como si se utilizaron recursos humanos, materiales o logísticos de la entidad en beneficio del evaluado.

Más observaciones

La revisión también alertó observaciones en el proceso mediante el cual Corvetto finalmente fue ratificado. La Resolución n.º 090-2024-PLENO-JNJ estableció inicialmente que no había alcanzado la votación exigida legalmente para su ratificación. Sin embargo, tras la reposición judicial de dos integrantes de la JNJ, el recurso de reconsideración presentado por Corvetto fue aprobado y se dispuso su ratificación. El informe cuestiona que esta decisión se haya adoptado sin una mayor valoración y análisis.

La JNJ señala que, pese a que en el expediente ya figuraban cuestionamientos sobre la gestión de Corvetto, como los niveles de confianza ciudadana en la ONPE, informes de control, publicaciones, reconocimientos y la adquisición del terreno, no se observa una argumentación suficientemente rigurosa que explique el cambio entre la decisión inicial y la posterior ratificación.

"El Pleno de la Junta Nacional de Justicia aprobó por unanimidad remitir copia certificada de los actuados al Ministerio Público para que evalúe la eventual comisión de los delitos de peculado de uso, aprovechamiento indebido del cargo y otros que pudieran corresponder", se lee en el documento.

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