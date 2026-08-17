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La Victoria: hallan cuerpo de mujer cerca de La Cachina tras incendio provocado frente a un colegio

La vecina que encontró el cadáver alertó a las autoridades, pero las cámaras de seguridad de la zona no funcionan, lo que complica la identificación de los responsables. La Policía analiza si la joven fue asesinada en otro sitio.

Una joven fue encontrada sin vida y calcinada en la madrugada de este lunes, en los alrededores de la Cachina, en La Victoria. La Policía investiga las circunstancias del crimen.
Una joven fue encontrada sin vida y calcinada en la madrugada de este lunes, en los alrededores de la Cachina, en La Victoria. La Policía investiga las circunstancias del crimen. | Difusión
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Una joven fue hallada sin vida y con el cuerpo calcinado durante la madrugada de este lunes en los alrededores de la Cachina, en el distrito de La Victoria. La Policía llegó al lugar tras la alerta de una vecina e inició las diligencias para determinar las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

De acuerdo con el testimonio de la vecina, alrededor de las 4.00 a. m. una motocicleta sin placa llegó hasta la zona. Uno de los sujetos habría señalado que iba a dejar basura y arrojó una gran cantidad de residuos en el lugar, cerca de un colegio. Minutos después, los desconocidos prendieron fuego a los desechos.

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Aún no identifican a la joven

La vecina increpó al sujeto y le advirtió sobre la cercanía del centro educativo. Tras ello, los ocupantes de la motocicleta huyeron del lugar. La mujer salió con un balde de agua para intentar apagar las llamas y, al acercarse, descubrió que entre la basura había un cuerpo.

Inmediatamente, dio aviso a la Policía, cuyos agentes acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias. La identidad de la víctima todavía no ha sido determinada.

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Cámaras no funcionan

Las autoridades revisan las cámaras de seguridad de los alrededores para intentar identificar a los responsables. Sin embargo, según algunos serenos, una cámara de videovigilancia de la Municipalidad de La Victoria ubicada en la zona no estaría funcionando, situación que podría dificultar la identificación de los involucrados.

La Policía y el Ministerio Público deberán determinar si la joven fue asesinada en otro lugar y posteriormente trasladada hasta este punto, así como establecer la identidad de los autores del hecho.

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