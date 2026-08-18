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Precio del dólar hoy martes 18 de agosto de 2026: conoce aquí el tipo de cambio

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar en Perú hoy, martes 18 de agosto de 2026
Precio del dólar en Perú hoy, martes 18 de agosto de 2026 | Composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 18 de agosto, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,350 la compra y S/3,370 la venta.

Tipo de cambio en bancos del Perú

BCP

  • Compra: S/3,798
  • Venta: S/3,887

Interbank

  • Compra: S/3,755
  • Venta: S/3,885

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,760
  • Venta: S/3,850

BBVA

  • Compra: S/3,747
  • Venta: S/3,954

Scotiabank

  • Compra: S/3,751
  • Venta: S/3,927
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