Una DANA afectará España entre el 19 y 20 de agosto, generando tormentas, granizo y rachas de viento en varias comunidades. AEMET advierte sobre chubascos severos en múltiples regiones. | Foto: Meteored

Una DANA afectará España entre el 19 y 20 de agosto, generando tormentas, granizo y rachas de viento en varias comunidades. AEMET advierte sobre chubascos severos en múltiples regiones. | Foto: Meteored

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Una DANA azotará España entre el miércoles 19 y el jueves 20 de agosto. La depresión aislada en niveles altos, ubicada al inicio en el suroeste peninsular, irrumpirá en el territorio para desencadenar fuertes tormentas, granizo y rachas de viento en varias comunidades. Tras jornadas con marcas térmicas elevadas y precipitaciones intensas, el portal meteorológico Meteored advierte sobre este fenómeno: "El sistema terminará siendo absorbido por una vaguada durante su desplazamiento".

El evento climatológico sucederá tras un fin de semana adverso en diversos puntos del país. Mientras AEMET mantiene la vigilancia sobre chubascos y episodios tormentosos, los pronósticos anticipan un descenso progresivo en los termómetros debido a la entrada de masa fresca desde el Atlántico. La combinación de humedad, calor acumulado y aire frío en altura genera preocupación, pues existe probabilidad de que se originen situaciones localmente severas con distribución irregular.

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¿Qué regiones sufrirán el impacto más severo de la DANA en España?

El miércoles 19 de agosto, el norte de Castilla y León, La Rioja y los Pirineos encabezarán la lista de áreas vulnerables. El meteorólogo Samuel Biener, de Meteored, advierte sobre la formación vespertina de células con capacidad para generar aguaceros fuertes, acompañados de granizadas y rachas intensas. Asimismo, los sistemas montañosos del sureste registrarán chubascos con presencia de polvo en suspensión atmosférica.

El escenario meteorológico ganará complejidad el jueves 20 con el cruce del núcleo frío por la península y su posterior absorción en una vaguada. Ese fenómeno extenderá las precipitaciones severas hacia la vertiente cantábrica, el norte castellanoleonés, territorio riojano, los Pirineos y las sierras surorientales, con riesgo de vendavales y pedrisco. En contraste, el entorno del golfo de Cádiz y otros relieves peninsulares experimentarán lluvias aisladas.

Una vaguada absorberá la dana en las primeras horas del jueves. En su borde delantero se desarrollarán las tormentas más intensas. Foto: Meteored

Este desplazamiento atmosférico provocará un descenso térmico paulatino de oeste a este y un repunte de la inestabilidad hacia el fin de semana. Dado el carácter cambiante de estos episodios convectivos, la localización exacta de los núcleos tormentosos dependerá de la evolución del sistema, de modo que los avisos oficiales de AEMET resultarán determinantes para dar seguimiento al riesgo actual.

¿Qué tiempo y tormentas impactarán en España, Portugal y Francia este fin de semana?

El viernes 21 de agosto anticipa un panorama meteorológico complejo previo al fin de semana. La descarga e inestabilidad del sistema avanzan al noreste, por lo que Meteored advierte de posibles tormentas fuertes o muy fuertes en Cataluña, Aragón, Baleares y el Cantábrico oriental, además de lluvias irregulares en el norte que alternan bajas temperaturas y lapsos de calma.

Para el sábado 22 y domingo 23, el pronóstico evidencia alta incertidumbre por una marcada ondulación del chorro polar. Dicho fenómeno propiciaría el descenso de una vaguada y la formación de una DANA, con aire frío en altura sobre la península ibérica; no obstante, el organismo aclara que esa posibilidad todavía debe confirmarse, por lo que no puede asegurarse con varios días de antelación qué comunidades recibirían las precipitaciones más intensas.

El paso de la dana, que será reabsorbida por una vaguada sobre la vertical peninsular este jueves, dejará chubascos y tormentas de carácter muy irregular en España. Foto: Meteored

El impacto del temporal no queda limitado a la geografía nacional. El avance de la masa atlántica amenaza con extender las precipitaciones a Portugal y el territorio galo; aun así, los reportes emitidos este 17 de agosto por el IPMA y Météo-France piden cautela, pues resulta preciso esperar a la evolución de los mapas para determinar la severidad exacta en el suroeste europeo.