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Falsos trabajadores de Sedapal asaltan vivienda de adulta mayor en el Callao y roban fuerte suma de dinero

Las cámaras de seguridad captaron cómo uno de los delincuentes, con chaleco naranja, convenció a la víctima de que le permitiera entrar a su hogar, mientras otros miembros de la banda accedían de forma secuencial.

Los delincuentes habrían utilizado identificaciones adulteradas y vestimenta similar a la entidad de saneamiento.
Los delincuentes habrían utilizado identificaciones adulteradas y vestimenta similar a la entidad de saneamiento. | Composición LR | América
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Tres delincuentes que se hicieron pasar por trabajadores de Sedapal entraron a una vivienda en el Callao y robaron una fuerte suma de dinero en efectivo tras engañar a una adulta mayor. El hecho ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Cartagena, en la urbanización Palmeras de Oquendo.

Según información policial, los sujetos utilizaron credenciales adulteradas y vestimenta similar a la del personal de la empresa de saneamiento para ganarse la confianza de la propietaria y lograr entrar al domicilio.

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Cámaras captan el robo

Las cámaras de videovigilancia del inmueble registraron el accionar de los delincuentes. En las imágenes se observa cómo uno de los implicados, vestido con un chaleco naranja, interceptó a la víctima cuando estaba por cerrar la puerta de su vivienda. En ese momento, le mostró una supuesta identificación y aseguró que debía realizar trabajos técnicos.

Bajo el argumento de inspeccionar las tuberías internas, el sujeto permaneció durante varios minutos conversando con la residente. Luego de simular coordinaciones telefónicas, logró convencerla de que abriera el portón de la cochera, lo que facilitó la entrada del resto de la banda.

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Entraron de forma escalonada para evitar sospechas

De acuerdo con la investigación preliminar, los delincuentes accedieron de manera secuencial para no despertar sospechas entre los vecinos. Minutos después de que el primero entró, un segundo cómplice, que llevaba casco verde y una polera azul, fue captado cuando accedía al inmueble mientras hablaba por teléfono celular.

Este sujeto habría sido el encargado de sustraer los bienes de valor y el dinero en efectivo guardados en una de las habitaciones de la vivienda. Según la denuncia de la agraviada, los delincuentes se dirigieron directamente hacia su dormitorio, donde se encontraba el monto destinado al pago de una deuda urgente.

Las cámaras también registraron la salida de los implicados. El hombre del casco verde fue el primero en abandonar el inmueble con una pequeña maleta que contenía el botín. Detrás de él salieron el falso operario del chaleco naranja y un tercer sujeto que había permanecido dentro de la vivienda. Los tres escaparon a pie con rumbo desconocido.

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Policía analiza cámaras para identificar a los responsables

Tras el asalto, la víctima acudió a la comisaría de Márquez para presentar la denuncia formal por el delito contra el patrimonio. La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes y recopila imágenes de cámaras de seguridad de viviendas aledañas para reconstruir la ruta de escape de los sospechosos.

Las autoridades no descartan que esta modalidad delictiva haya sido empleada anteriormente en otros sectores del Callao y exhortan a la ciudadanía a verificar la identidad de cualquier trabajador que solicite entrar a sus viviendas.

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