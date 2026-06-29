El fin de semana estuvo marcado por balaceras, asesinatos y robos a mano armada. | Composición LR | Difusión

El fin de semana estuvo marcado por balaceras, asesinatos y robos a mano armada. | Composición LR | Difusión

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La violencia criminal volvió a golpear con fuerza a Lima y el Callao durante el último fin de semana. En menos de 48 horas se registraron asesinatos, ataques armados contra transportistas y un atentado durante una reunión familiar que dejó dos muertos. Los hechos, ocurridos en distintos distritos de la capital y la provincia chalaca, reflejan el avance del sicariato, la extorsión y la inseguridad ciudadana.

Ataque durante reunión familiar deja dos muertos en el Callao

El hecho más sangriento ocurrió la noche del domingo en el asentamiento humano Sarita Colonia, en el Callao. Dos hombres armados irrumpieron en una vivienda de la zona de Tiwinza, donde se desarrollaba una reunión familiar, y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes.

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Seis personas fueron trasladadas de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión; sin embargo, dos de ellas llegaron sin vida debido a la gravedad de sus heridas. Otras cuatro permanecen hospitalizadas con pronóstico reservado.

Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas cercaron la zona para facilitar el trabajo de los peritos de Criminalística. El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao asumió las investigaciones y no descarta que el ataque responda a un presunto ajuste de cuentas. Como parte de las diligencias, se analizarán los casquillos de bala y las imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Repartidor fue asesinado al resistirse al robo de su motocicleta en SJL

La noche del domingo, Bryan Hayltom Jumpa Rivera, de 26 años, murió tras ser baleado por delincuentes que presuntamente intentaron robarle su motocicleta en el jirón Manganeso, en la zona de San Hilarión, en San Juan de Lurigancho.

Según la Policía, los atacantes habrían solicitado un falso servicio de delivery para atraer a la víctima hasta el lugar. Al resistirse al robo, el joven recibió tres disparos.

Los delincuentes intentaron escapar con la motocicleta, pero no lograron encenderla debido a desperfectos mecánicos, por lo que la abandonaron a cinco cuadras del crimen antes de huir.

Bryan trabajaba desde hace varios años como repartidor y era el principal sustento económico de su familia. Agentes de la comisaría Santa Elizabeth cercaron la escena y analizan las imágenes de videovigilancia para identificar a los responsables.

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Sicario asesina a hombre que bebía con amigos en el Rímac

Otro crimen ocurrió en el pasaje Muñoz, en el distrito del Rímac. Edward Milan Valderrama Castro, de 42 años, fue asesinado mientras consumía bebidas alcohólicas junto a un grupo de amigos cerca de su vivienda.

De acuerdo con las primeras investigaciones, un sujeto armado se acercó directamente a la víctima y le disparó sin mediar palabra. Tras el ataque, escapó caminando con dirección hacia la avenida Francisco Pizarro.

La Policía informó que Valderrama Castro no registraba antecedentes policiales. Criminalística realizó las diligencias correspondientes y revisará cámaras de seguridad para reconstruir la ruta de fuga del homicida y determinar el móvil del crimen.

Ataques contra transportistas continúan

La violencia también alcanzó nuevamente al transporte público, donde al menos dos atentados fueron reportados durante el fin de semana.

En Carabayllo, un presunto extorsionador simuló ser pasajero y disparó contra un bus de la empresa Salamanca Parral cuando la unidad estaba próxima a culminar su recorrido. Aunque no hubo heridos, los impactos destrozaron las ventanas del vehículo y generaron temor entre los trabajadores.

Tras el atentado, la empresa decidió suspender indefinidamente sus operaciones para proteger a conductores y pasajeros. La Policía investiga si el ataque forma parte de las amenazas extorsivas que la empresa viene sufriendo desde hace meses. Salamanca Parral ya había sido blanco de otros atentados, incluyendo el incendio de cuatro buses en su patio de maniobras y ataques armados contra sus unidades.

En tanto, en San Martín de Porres, el conductor Juper Orbezo Rodríguez fue baleado mientras manejaba una cúster de la empresa Nor Lima por la avenida Pacasmayo. Dos sujetos abordaron la unidad haciéndose pasar por pasajeros y, en pleno recorrido, dispararon contra el chofer delante de su esposa, quien trabajaba como cobradora.

El conductor recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en la cadera, por lo que fue trasladado al Hospital Cayetano Heredia, donde permanece hospitalizado con estado de salud estable.

La Policía investiga el caso como un presunto hecho de extorsión vinculado al cobro de cupos, debido a que este representa el tercer atentado registrado contra la empresa Nor Lima en los últimos meses.

Crece la preocupación por la inseguridad

Los recientes hechos evidencian la persistencia de la violencia criminal en diversos puntos de Lima Metropolitana y el Callao. Mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables de los homicidios y atentados, vecinos, transportistas y familiares de las víctimas expresan preocupación por el incremento de los ataques vinculados al sicariato, los robos violentos y las extorsiones que afectan tanto a ciudadanos como al servicio de transporte público.

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