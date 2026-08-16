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Policía sospechoso de feminicidio se entrega en Huancayo tras 4 días prófugo: exigen cadena perpetua

El suboficial Juan Jonel Cóndor Jayo, de 27 años, habría confesado a su padre que disparó a su pareja María Fernanda Jurado, de 24 años. Actualmente, se encuentra detenido mientras se realiza la investigación del caso.

El suboficial Juan Jonel Cóndor Jayo se entregó en Huancayo tras permanecer en la clandestinidad por la muerte de su pareja, María Fernanda Jurado, investigado por presunto feminicidio.
El suboficial Juan Jonel Cóndor Jayo se entregó en Huancayo tras permanecer en la clandestinidad por la muerte de su pareja, María Fernanda Jurado, investigado por presunto feminicidio. | Difusión
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El suboficial de segunda Juan Jonel Cóndor Jayo, de 27 años, se entregó durante la madrugada de este sábado en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huancayo, luego de permanecer varios días en la clandestinidad tras la muerte de su pareja, María Fernanda Jurado Ontón, de 24 años. El agente es investigado por el presunto feminicidio de la joven, quien murió tras recibir un disparo en la cabeza dentro de la habitación del policía, en un inmueble del jirón Torre Tagle, en Chilca.

De acuerdo con la información recogida en la investigación, Cóndor Jayo habría confesado a su padre que disparó contra la joven por celos. Tras su entrega, quedó detenido en cumplimiento de la orden de detención preliminar y optó por guardar silencio durante las diligencias. El efectivo, quien integraba el Escuadrón Verde, fue trasladado bajo custodia mientras la Policía y el Ministerio Público continúan con las pericias para esclarecer las circunstancias del crimen.

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Familia exige justicia

Mientras el investigado permanecía en la sede policial, familiares y deudos de María Fernanda llegaron hasta la Divincri para exigir justicia y la máxima sanción. "A mi hija ya nadie me la va a devolver. Queremos justicia. Su pareja que decía amarla, la mató", expresaron sus familiares.

El hermano mayor de la víctima, Piter Jurado, llegó desde España para acompañar a su familia durante el sepelio. Recordó a María Fernanda como una joven alegre que tenía entre sus principales objetivos culminar sus estudios de Ingeniería Industrial. La joven, además, era madre de un niño de siete años.

La familia realizó el velorio de la universitaria y tiene previsto su sepelio este domingo, a las 11.00 a. m., en el cementerio Esperanza Eterna de Huancayo.

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Fiscalía continúa las diligencias

La investigación busca determinar con precisión cómo ocurrió el disparo que acabó con la vida de María Fernanda. Entre las diligencias se encuentran las pericias balísticas, la ubicación del arma presuntamente utilizada, la revisión de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones de testigos.

El suboficial permanece detenido mientras avanzan las investigaciones. Con los elementos recabados durante este periodo, el Ministerio Público deberá evaluar la situación jurídica del agente y determinar si corresponde solicitar prisión preventiva por el presunto delito de feminicidio.

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