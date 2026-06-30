Callao va por un Récord Guinness con un desafío que promete hacer historia en el Perú

El reto congregará a personas de distintas edades que deberán seguir una coreografía única durante la evaluación oficial del Guinness World Records. | Foto: Andina

El reto congregará a personas de distintas edades que deberán seguir una coreografía única durante la evaluación oficial del Guinness World Records. | Foto: Andina

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Callao buscará ingresar al Guinness World Records con la denominada "Clase de Salsa Más Grande del Mundo", una iniciativa que reunirá a más de 1.830 participantes en la Plaza Grau. El evento se realizará el próximo 4 de julio y tiene como objetivo establecer la primera marca oficial en esta categoría.

La actividad es organizada por la Municipalidad Provincial del Callao y busca destacar la tradición salsera del Primer Puerto, además de fortalecer su reconocimiento como la Capital de la Salsa del Pacífico. Para lograr el récord, todos los asistentes deberán ejecutar una misma coreografía de manera simultánea.

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Más de 1.830 personas participarán en la clase de salsa más grande del mundo

El reto congregará a personas de distintas edades que deberán seguir una coreografía única durante la evaluación oficial del Guinness World Records. La organización informó que no es necesario ser bailarín profesional para participar, aunque sí se recomienda contar con conocimientos básicos de salsa.

Durante la presentación del evento participaron reconocidos artistas del género, entre ellos Jeinson Manuel, Paula Arias, líder de Son Tentación, Jhonny Peña, fundador de Zaperoko, Susel Gómez "La China" y Yamandú, integrante de K'llao Salsa, quienes respaldaron la iniciativa.

Así será el intento del Callao por ingresar al Récord Guinness con una coreografía masiva

El alcalde provincial del Callao, César Pérez, destacó que este desafío busca convertirse en un logro para toda la ciudad y para el país, resaltando la importancia de la salsa como parte de la identidad cultural chalaca.

Las inscripciones para participar permanecen abiertas y son gratuitas. La Municipalidad del Callao invitó a la ciudadanía a sumarse a esta actividad que busca posicionar al Perú en los registros del Guinness World Records mediante una exhibición colectiva de baile.