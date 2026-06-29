La balacera en la zona de emergencia del hospital Carrión sucedió tras el tiroteo en la zona de Tiwinza. | Composición LR | América Noticias

La balacera en la zona de emergencia del hospital Carrión sucedió tras el tiroteo en la zona de Tiwinza. | Composición LR | América Noticias

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La violencia volvió a golpear al Callao. Una serie de ataques armados ocurridos durante la noche del sábado 28 de junio dejó un saldo de dos personas fallecidas, al menos 6 heridos y momentos de pánico tanto en una vivienda del asentamiento humano Sarita Colonia como en el hospital Daniel Alcides Carrión.

El hecho más grave ocurrió en la zona de Tiwinza, donde dos sujetos armados irrumpieron en una vivienda en la que se desarrollaba una reunión familiar y abrieron fuego contra los asistentes. El ataque desató escenas de desesperación entre vecinos y familiares, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

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Seis personas fueron trasladadas de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, dos de ellas llegaron sin signos vitales. Las víctimas mortales fueron identificadas como Torrejón Mori, de 18 años, y Diego Jesús Cleve, de 35. El resto de heridos permanece internado bajo observación debido a la gravedad de sus lesiones.

Balacera en hospital tras llegada de los heridos

La tensión continuó minutos después en el hospital Daniel Alcides Carrión. Según información de Exitosa Noticias, familiares de las víctimas señalaron a dos hombres encapuchados como presuntos responsables del atentado, lo que generó momentos de caos en el área de Emergencias.

Ante la situación, agentes de la Policía Nacional del Perú realizaron disparos al aire para controlar a los presentes y facilitar la intervención. El incidente no dejó nuevos heridos, pero incrementó el temor entre pacientes y familiares que se encontraban en el establecimiento de salud.

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Investigan posible ajuste de cuentas

Tras el ataque en Sarita Colonia, efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos de criminalística.

Las investigaciones quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao, que busca identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen. De manera preliminar, las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas.

Mototaxistas fueron atacados en otro punto del Callao

En otro hecho violento ocurrido la misma noche, dos mototaxistas resultaron heridos de bala mientras esperaban pasajeros en el paradero conocido como Grifo Denis, ubicado en el cruce de las avenidas Bocanegra y Dominicos.

De acuerdo con testigos, un sujeto a bordo de una motocicleta llegó hasta el lugar y disparó contra los trabajadores antes de escapar. Las víctimas recibieron impactos de bala en la pierna y el tobillo y fueron trasladadas al hospital Negreiros, donde permanecen bajo atención médica.

Durante las diligencias, las autoridades hallaron una carta con amenazas en la escena. Sin embargo, personas cercanas a los heridos aseguraron desconocer si habían recibido extorsiones previamente.

El atentado provocó que el paradero quedara completamente vacío, ya que los demás mototaxistas decidieron abandonar el lugar por temor a otro ataque. Testigos indicaron que al momento de la balacera había al menos cinco mototaxis esperando pasajeros y lamentaron la falta de información oficial sobre lo ocurrido.

La Policía continúa con las investigaciones para establecer si ambos ataques ocurridos durante la misma noche guardan relación o corresponden a hechos independientes dentro de la creciente ola de violencia que afecta al primer puerto.

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