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Fallece Juan Sotomayor, exalcalde provincial del Callao, a los 72 años

El exfuncionario llegó a encabezar la Municipalidad Provincial del Callao en 2011 y fue reelegido para el periodo 2015-2018. La entidad expresó sus condolencias este 30 de junio.

Juan Sotomayor falleció este 30 de junio de 2026
Juan Sotomayor falleció este 30 de junio de 2026 | Foto: Andina
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El exalcalde provincial del Callao y del distrito de Bellavista, Juan Ricardo Víctor Sotomayor García, falleció a los 72 años en una clínica local este martes 30 de junio. La noticia fue confirmada por la Municipalidad Provincial del Callao, que publicó un mensaje expresando sus condolencias a la familia del exfuncionario.

“El gobernador regional del Callao, Dr. Ciro Castillo Rojo Salas, expresa su profundo pesar por el fallecimiento de Juan Sotomayor García, quien en vida fue alcalde provincial del Callao y del distrito de Bellavista. En nombre del Gobierno Regional del Callao, hace llegar sus más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a todos quienes hoy lamentan su partida, reconociendo su trayectoria y servicio por el primer puerto”, señala la publicación.

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Nota de condolencias de la Municipalidad del Callao

Nota de condolencias de la Municipalidad del Callao

Una vida marcada por su trayectoria política

Juan Sotomayor inició su carrera política en 1995 cuando fue elegido regidor del Callao en el periodo 1996-1998 por el Movimiento Chim Pum Callao de Álex Kouri. En noviembre de 1998, llegó a la alcaldía del distrito de Bellavista, un puesto que mantendría por tres largos tramos: de 1999 al 2002, luego hasta el 2006 y finalmente hasta el 2010.

En febrero del 2010, Sotomayor anunció su candidatura a la Municipalidad Provincial del Callao y fue elegido alcalde para el periodo 2011-2014. Posteriormente, sería reelecto para la etapa que inició en 2015 y, aunque su gestión debía terminar el 31 de diciembre de 2018, renunció el 4 de abril de ese último año para postular al Gobierno Regional del Callao.

Prisión preventiva por organización criminal

En 2023, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao dictó 30 meses de prisión preventiva contra el exburgomaestre Juan Sotomayor por ser presunto autor de los delitos de organización criminal y cohecho activo genérico, en agravio del Estado.

Según las investigaciones, Sotomayor habría liderado y dirigido una red criminal integrada por 19 personas, quienes habrían coordinado la captación de personas para ser contratados bajo la modalidad “trabajadores fantasmas”, ingresarlos a planillas, controlar el cobro de las plazas y ejercer violencia contra los funcionarios opositores ante este sistema de contratación ilegal.

Los hechos habrían ocurrido los años 2019 y 2020, luego que el exalcalde renunció a su puesto para lanzarse a la campaña regional y así poder mantener control en la municipalidad del Callao. Este grupo también buscó la vacancia municipal del exalcalde Pedro López Barrios en el año 2019, de acuerdo con las indagaciones.

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