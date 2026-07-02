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Cusco amplía el ingreso al Parque Arqueológico de Pisac: conoce desde cuándo y hasta qué hora podrás entrar

Se recomienda a visitantes y agencias de viajes planificar itinerarios considerando este nuevo horario, asegurando así un acceso seguro y el disfrute de este emblemático sitio del Valle Sagrado.

Los turistas podrán disfrutar de una ampliación de 30 minutos en el ingreso, aunque deberán cumplir con las condiciones del Boleto Turístico y medidas de control en el sitio arqueológico.
Los turistas podrán disfrutar de una ampliación de 30 minutos en el ingreso, aunque deberán cumplir con las condiciones del Boleto Turístico y medidas de control en el sitio arqueológico. | Foto: composición LR
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La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco anunció una modificación excepcional en las condiciones de acceso al Parque Arqueológico de Pisac, uno de los complejos más visitados del Valle Sagrado de los Incas. La medida está dirigida a turistas que planean recorrer este patrimonio cultural y busca facilitar el ingreso ante posibles retrasos durante el traslado.

Según informó la entidad, la disposición incorpora un margen de tolerancia para el acceso de visitantes con el objetivo de favorecer un recorrido seguro y ordenado. Asimismo, recordó que el ingreso continuará sujeto a las condiciones establecidas por el sistema del Boleto Turístico y a las medidas de control implementadas en el sitio arqueológico.

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¿Cuál es el nuevo horario de ingreso al Parque Arqueológico de Pisac y desde cuándo aplica?

Los visitantes podrán acceder al Parque Arqueológico de Pisac hasta las 5:00 p. m., aunque el horario oficial de ingreso permanece fijado hasta las 4:30 p. m. La ampliación corresponde a una tolerancia excepcional de 30 minutos destinada a quienes enfrenten demoras imprevistas antes de llegar al complejo.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco precisó que, una vez cumplido el nuevo límite de ingreso, el acceso quedará cerrado. La decisión responde a la reducción de la luz natural durante las últimas horas de la tarde, una condición que puede incrementar el riesgo de incidentes en el recorrido.

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Parque Arqueológico de Pisac: recomendaciones para organizar la visita y conocer sus principales atractivos

Las autoridades recomendaron a turistas, agencias de viajes y operadores turísticos planificar sus itinerarios considerando el nuevo margen de ingreso. La finalidad es evitar contratiempos, respetar los horarios establecidos y contribuir a una visita organizada que favorezca tanto la seguridad de los visitantes como la conservación del patrimonio.

Cusco, Parque Arqueológico de Pisac, turistas

Los visitantes podrán acceder al Parque Arqueológico de Pisac hasta las 5:00 p. m.

Ubicado en el extremo oriental del Valle Sagrado de los Incas, Pisac se encuentra aproximadamente a una hora por carretera desde la ciudad de Cusco. El conjunto arqueológico, construido durante el gobierno del inca Pachacútec en el siglo XV, conserva andenes, terrazas, recintos de piedra y espacios ceremoniales que forman parte de su valor histórico.

Además del sitio arqueológico, el destino también destaca por su mercado tradicional, la plaza principal, la iglesia del pueblo y otros atractivos como el Templo del Sol, los baños ceremoniales, antiguos altares y el cementerio inca, considerado uno de los más antiguos de Sudamérica.

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