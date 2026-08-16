¿Saliste del médico sin entender tu diagnóstico? Estas son las señales de alerta que debes conocer

Especialistas recomendaron lo que todo paciente debe tener en cuenta al salir de una consulta. | Composición LR

Especialistas recomendaron lo que todo paciente debe tener en cuenta al salir de una consulta. | Composición LR

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Salir del consultorio con una receta en la mano no significa necesariamente que el paciente haya comprendido qué enfermedad tiene, cómo debe tratarla o cuándo debe regresar al médico. Esta situación, aparentemente cotidiana, puede convertirse en un problema de seguridad del paciente, especialmente cuando existen medicamentos, tratamientos complejos o señales de alarma que deben ser reconocidas a tiempo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que alrededor de 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño durante la atención sanitaria y que más de 3 millones de personas mueren cada año como consecuencia de una atención insegura. Además, más de la mitad de estos daños pueden prevenirse. Los medicamentos se encuentran entre las principales fuentes de daño evitable.

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El problema adquiere especial relevancia: una comunicación médica deficiente también puede representar un riesgo para la salud. El doctor Augusto Saavedra, director médico de la Clínica Ricardo Palma, advierte que es más frecuente de lo que se piensa que una persona salga de una consulta sin recordar correctamente todo lo conversado.

Existe una diferencia entre haber escuchado una explicación y realmente haberla comprendido y poder aplicarla, señala.

Un paciente puede afirmar que entendió y, minutos después, no recordar cuál es exactamente su diagnóstico, qué medicamento debe tomar, qué dosis corresponde, durante cuánto tiempo debe seguir el tratamiento o qué síntomas deberían llevarlo a buscar atención urgente.

Por ello, el especialista considera que preguntar simplemente “¿entendió?” no es suficiente. La respuesta casi siempre será afirmativa, incluso cuando persistan dudas.

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¿Por qué los pacientes no entienden las indicaciones?

El problema puede surgir tanto durante la explicación médica como por las condiciones en las que el paciente recibe la información.

Desde el lado del profesional de salud, uno de los principales obstáculos es el uso de términos técnicos que pueden resultar familiares para los médicos, pero no para los pacientes. Palabras como hipertensión, arritmia, insuficiencia renal o dislipidemia pueden generar confusión si no son explicadas en un lenguaje sencillo.

También influyen las consultas en las que se entrega demasiada información en poco tiempo, las instrucciones complejas, hablar rápidamente, no establecer prioridades o asumir que la persona ya conoce determinados conceptos.

Otro punto crítico es entregar una receta sin explicar con suficiente claridad cómo utilizarla.

Del lado del paciente, la situación puede agravarse por la ansiedad, el miedo ante un diagnóstico, el dolor, el cansancio, la edad avanzada, dificultades para leer o comprender información sanitaria, problemas de audición o visión, barreras idiomáticas o culturales y la existencia de varias enfermedades o medicamentos.

“Una persona preocupada o asustada puede tener más dificultades para procesar y recordar la información que recibe”, explica Saavedra.

La OMS también identifica la comunicación deficiente entre los trabajadores de salud, los equipos asistenciales y los pacientes como uno de los factores que pueden contribuir a los daños durante la atención médica.

Estas son las señales de que un paciente no entendió

Existen indicios sencillos que pueden alertar tanto al médico como a los familiares. Por ejemplo, si una persona pregunta repetidamente lo mismo, confunde el nombre o propósito de sus medicamentos, no puede explicar con sus propias palabras qué enfermedad tiene o desconoce por qué debe seguir determinado tratamiento.

También debería llamar la atención que no pueda precisar cuándo o cómo tomar un medicamento, confunda las dosis, no sepa cuándo regresar a consulta o desconozca cuáles son los síntomas que requieren acudir a emergencia.

Una señal especialmente importante es que el paciente mire constantemente a un familiar en busca de una explicación.

En estos casos, el especialista recomienda una estrategia sencilla: pedirle a la persona que explique con sus propias palabras lo que acaba de entender.

Una mala comunicación puede terminar en una hospitalización

El riesgo no está únicamente en la confusión. Una indicación mal comprendida puede llevar a tomar una dosis incorrecta, utilizar un medicamento con demasiada frecuencia, suspenderlo antes de tiempo, duplicar una dosis o combinar fármacos que no deberían consumirse juntos.

También puede ocurrir que el paciente utilice incorrectamente un inhalador, insulina u otro tratamiento, no cumpla una preparación necesaria para un examen o no reconozca un efecto adverso.

Otro escenario de riesgo aparece cuando la persona desconoce una señal de alarma y decide esperar en casa en lugar de acudir a un establecimiento de salud.

“Muchas veces no existe un único error, sino una cadena de pequeños errores de comunicación”, explica Saavedra.

Por ejemplo, el diagnóstico puede haber sido explicado de manera incompleta; la receta puede contener instrucciones ambiguas; el paciente puede no haber recibido información sobre qué hacer ante una eventualidad y, finalmente, nadie comprueba si realmente comprendió las indicaciones.

Las transiciones entre el hospital y el domicilio también son especialmente importantes. Al recibir el alta, una persona debería saber con claridad qué medicamentos debe continuar, cuáles debe suspender, cuáles son nuevos, cuándo tendrá su próxima cita y con qué especialidad.

La OMS señala que los daños derivados de una atención insegura pueden producirse en diferentes etapas de la atención y que los errores de medicación, diagnóstico y comunicación forman parte de los riesgos prevenibles.

El método para comprobar si realmente entendió

Una de las herramientas recomendadas para mejorar la comunicación entre médicos y pacientes es el teach-back, conocido como “enséñeme de vuelta”.

En lugar de preguntar al paciente si entendió, el médico le solicita que explique con sus propias palabras qué debe hacer.

Por ejemplo: “Quiero asegurarme de que se lo expliqué bien. ¿Podría decirme cómo va a tomar el medicamento cuando llegue a casa?”

O: “Para comprobar que fui claro, ¿qué haría si apareciera nuevamente ese dolor?”

La diferencia es fundamental. El objetivo no es evaluar al paciente, sino comprobar si la explicación del profesional fue suficientemente clara.

Antes de terminar una consulta, el paciente debería poder responder siete preguntas:

¿Qué diagnóstico tengo?

¿Qué tratamiento debo realizar?

¿Cómo debo hacerlo?

¿Durante cuánto tiempo?

¿Qué efectos adversos debo vigilar?

¿Qué síntomas requieren atención urgente?

¿Cuándo debo regresar a control?

Lo mínimo que debe saber antes de tomar un medicamento

La receta por sí sola no debería ser el único elemento que reciba el paciente. Antes de iniciar un tratamiento, debe conocer el nombre del medicamento, para qué sirve, qué cantidad debe tomar, cada cuánto tiempo, en qué horario y durante cuánto tiempo.

También debe saber cómo administrarlo —por vía oral, inhalado, aplicado o inyectado—, si debe relacionarlo con los alimentos, qué precauciones debe tener y cuáles son sus principales efectos adversos.

Una indicación especialmente importante es saber qué hacer si olvida una dosis y reconocer cuáles son los signos de alarma que requieren atención médica inmediata.

Finalmente, debe conocer cuándo corresponde su siguiente control.

Para Saavedra, entender el propósito del medicamento es particularmente importante. Una persona que sabe para qué sirve su tratamiento tiene mayores posibilidades de utilizarlo correctamente y comprender por qué debe cumplirlo.

La seguridad también empieza preguntando

La responsabilidad de una comunicación clara no recae únicamente en el paciente. El profesional debe explicar en términos comprensibles, priorizar la información relevante y comprobar que las indicaciones hayan sido entendidas.

Pero el paciente también puede asumir un papel activo. Si no comprendió una palabra, una dosis o el motivo de un tratamiento, debe preguntar antes de abandonar el consultorio.

La seguridad del paciente no termina cuando el médico deja de hablar. Termina cuando la persona sabe qué tiene, qué debe hacer, cómo hacerlo y cuándo debe buscar ayuda.

En un contexto en el que la OMS advierte que alrededor de la mitad de los daños relacionados con la atención sanitaria pueden prevenirse, mejorar la comunicación entre médicos, pacientes y familiares es una medida sencilla que puede contribuir a reducir riesgos.

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